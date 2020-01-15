Российский политик Владимир Жириновский заявил, что внесет в нелегитимную Госдуму России законопроект, в котором закрепит употребление неправильного словосочетания «на Украине» вместо «в Украине»

Соответствующие сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кроме того, языковые нововведения он хочет применить и к Кыргызстану, чтобы не «коверкать» русский язык.

«В последние десятилетия нам активно навязывают неестественные варианты произношения названий некоторых стран. Например, «в Украине» вместо «на Украине». Или «Кыргызстан» вместо «Киргизии». Тысячу лет мы говорили «Киргизия», но теперь вдруг должны отказаться от норм русского языка и буквально выворачивать гортань, чтобы произносить название этой республики по-киргизски. И мы же не говорим «в Камчатке», «в Сахалине», «в Кавказе», так зачем делать исключение для Украины?» – разразился возмущениями Жириновский.

Кроме того, скандальный политик считает такие общепринятые правила коверканьем русского языка и унижением русской культуры. Именно поэтому его фракция ЛДПР и решила подготовить абсурдный документ.

В сети уже отреагировали на такое заявления одиозного политика:

«У этого борова отсохла последняя клетка его небольшого мозга. Вызывает брезгливость, как слизень после дождя.», «если украинцев коробит словосочетание на Украине то почему бы в качестве дружбы не говорить в Украине? мы в конце концов братские народы. я лично за последние 5 лет стал специально говорить в украине дабы не обижать украинцев — хотя раньше никогда даже не думал что это кого то задевает.», — писали пользователи.

К слову, скандальный российский политик Владимир Жириновский пригрозил Америке иранским ядерным оружием.

На своей странице в Twitter одиозный политик решил не допустить Третьей мировой, которая по его мнению обязательно вспыхнет из-за американцев.

Поэтому одиозный Владимир Жириновский не нашел ничего лучше, как пригрозить американцам уничтожением.

Жириновский заявил, что, если американцы будут и дальше провоцировать иранцев, то им придеться расправиться с США ядерным оружием, которое имеется в Иране.

«У Ирана есть ядерное оружие, если продолжатся акты агрессии от США - они не будут разбираться. Сейчас главная задача мира - избежать Третьей мировой войны», - написал скандальный политик, продолжая угрожать американцам.

Кроме того, он заявил, что в случае удара США по Ирану за него может вступиться Ирак. Ведь суннитское руководство времён Саддама Хусейна сменилось в Ираке приходом шиитов, но и в соседнем Иране у власти шииты.