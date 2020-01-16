Новоназначенный премьер-министр РФ Михаил Мишустин обладает музыкальным талантом и даже писал песни для Григория Лепса, сообщают Ведомости

Российскому изданию от близких знакомых политика стало известно, что Мишустин пишет музыку. В реестре Российского авторского общества (РАО), в частности, указано, что он автор музыки песен "Зола" и "Настоящая женщина", которые известны в исполнении Григория Лепса.

Авторство экс-главы Федеральной налоговой службы для этих песен подтвердил источник, знакомый с работой РАО. Он полагает, что доказательством является не только совпадения ФИО, но и года рождения автора.

Песня "Настоящая женщина" была включена в альбом Лепса "Пенсне" в 2011г., а композиция "Зола" – в альбом "Апгрейд" в 2016 г.

Также известно, что глава Сбербанка РФ Герман Греф в 2012 г. поздравлял Мишустина через газету "Коммерсантъ" с 46- летием и отметил музыкальные способности руководителя ФНС:

"И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами".

Впрочем, представитель Лепса Владимир Урюпин не подтвердил авторство Мишустина для вышеуказанных песен. Якобы автор музыки не сам новоназначенный руководитель российского правительства, а его однофамилец.

Сам Лепс также не подтвердил связь чиновника со своими песнями. "Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите!", — высказался Лепс.

Лепс также порекомендовал политикам "заниматься политикой" и оставить музыку музыкантам.

Издание также выяснило, что Мишустин сочиняет частушки, устраивает концерты для друзей и знаком со многими звездами шоу-бизнеса.

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