Один из самых популярных и востребованных шоуменов российского шоу-бизнеса Максим Галкин жестко прошелся по президенту России Владимиру Путину
Так, во время своего выступления в Кремлевском дворце Максим Галкин потроллил свою супругу Аллу Пугачеву и президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Так, Галкин рассказал зрителям, что Путин раньше заявлял, что необходимо ввести импортозамещение в Российской Федерации. При этом юморист отметил, что все это было сказано, чтобы и дальше вешать россиянам лапшу на уши. Ко всему прочему, он добавил, что Алла Пугачева прокомментировала эту ситуацию с юмором.
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"У нас семья прогрессивная. Вот однажды, когда Путин сказал, что нужно вводить импортозамещение... ну, чтобы вешать на уши уже российскую лапшу. Алла сразу прокомментировала: "Я уже давно поменяла болгарина на отечественного производителя". Поэтому вы поняли уже, что семья у нас очень даже прогрессивная, да?" — заявил Максим Галкин в своем выступлении.
Пользователям сети очень понравилось выступление Максима Галкина. Они начали хвалить его юмористичный талант, написав множество комплиментов в сторону юмориста.
Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.
Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.
Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.