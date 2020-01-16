Один из самых популярных и востребованных шоуменов российского шоу-бизнеса Максим Галкин жестко прошелся по президенту России Владимиру Путину

Так, во время своего выступления в Кремлевском дворце Максим Галкин потроллил свою супругу Аллу Пугачеву и президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, Галкин рассказал зрителям, что Путин раньше заявлял, что необходимо ввести импортозамещение в Российской Федерации. При этом юморист отметил, что все это было сказано, чтобы и дальше вешать россиянам лапшу на уши. Ко всему прочему, он добавил, что Алла Пугачева прокомментировала эту ситуацию с юмором.

"У нас семья прогрессивная. Вот однажды, когда Путин сказал, что нужно вводить импортозамещение... ну, чтобы вешать на уши уже российскую лапшу. Алла сразу прокомментировала: "Я уже давно поменяла болгарина на отечественного производителя". Поэтому вы поняли уже, что семья у нас очень даже прогрессивная, да?" — заявил Максим Галкин в своем выступлении.

Пользователям сети очень понравилось выступление Максима Галкина. Они начали хвалить его юмористичный талант, написав множество комплиментов в сторону юмориста.

"Ну вот откуда это в нем?!!, Браво!", "Максим Галкин настоящий талант !!! Спасибо Максим тебе за откровенную правду жизни!!! Хочу чтобы в 2021 году в России было бы чуточку побольше умных людей!!!", "Что бы не говорили, очень интересно его послушать, молодец!", "Держать в постоянном напряжении и смехе Кремлевский зал, все выступление, ежеминутно взрывы хохота, это еще не удавалось никому. И все умно, интеллигентно, остро, злободневно. Максим Галкин уникален".

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.