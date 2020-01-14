Известный российский юморист Максим Галкин заявил, что на территории России ничего не менялось уже на протяжении множества лет, да и меняться не будет



Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в интервью на Youtube канале "А поговорить?". (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

По его словам, ситуация в нынешней России ничем вообще не отличается от того, какой она была во время царствования Николая I (речь идет о 1825 – 1855 годах), когда ужесточилась цензура, притеснялась свобода слова, устраивались громкие суды над теми, кто мыслил иначе.

Во время интервью он процитировал фрагмент этого письма:

"Столько веков потерянных в грязи и соре, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение. А вместо этого, она представляет собою ужасное зрелище страны где, ...наконец нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей!"

Напомнив это, он заявил, что с тех времен в России ничего не изменилось.

Пользователи сети разделили такие мысли юмориста.

"Начинают прозревать, но что это даст?", "Увы, но это грустная правда(((", "Уважуха, Макс! ", "Супер! Молодчик!!!", "Россия застыла в ветхозаветной неизменности. Ничего изменить нельзя.", "Ничего, как были крепостными так и остались", - писали в сети.

Напомним, ранее Максим Галкин также не слишком лестно высказался о пропагандистах Кремля.

Во время выступления он заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину. По его словам, российским каналам стоить уделить больше внимания проблемам собственной страны.

Напомним, что Галкин без стыда показал, как развлекается с Пугачевой по ночам.

Как сообщала Politeka, Галкин показал свое 15-метровое достоинство.

Также Politeka писала, что Галкину готовят наказание в России из-за высказывания о Путине.