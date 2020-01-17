Американская актриса Норма Майклз скончалась накануне в Палм-Спрингс

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter.

Характерная актриса Норма Майклз сыграла множество ролей в кино и на ТВ, роли, в большинстве своем были эпизодическими, но послужной список артистки – просто потрясает – более 75 фильмов, много сериалов. Украинскому зрителю она полюбилась благодаря таким кинолентам, как «Не шутите с Zоханом!», «Сумасшедшие», «Отличница легкого поведения», «Незваные гости». Также она блистала в телешоу «Бруклин 9-9», «Король Квинса».

Майклз родилась в LA и дебютировала в качестве артистки на шоу Джорджа Гобела в далеком 1954 году. Колоритную дамочку на экране американцы просто обожали, кроме того, они очень любят «C.S.I. Место преступления», где Норма также снималась.

На момент смерти актрисе было 95 лет она умерла по естественным причинам, 11 января.

Ранее также сообщалось о том, что скончалась актриса кино, театра и ТВ Элизабет Селларс.

Актриса была, в свое время, одной из первых красавиц Голливуда – о ее смерти затрубили зарубежные СМИ.

Известно, что Элизабет Селларс скончалась на 99-м году жизни, ее смерть для СМИ подтвердили родные. Артистка отошла в мир иной 30 декабря, произошло все во Франции.

Справка:

Елизабет Селларс родилась в Глазго, Шотландия. Училась в Лондонской Королевской академии драматического искусства. Она стала одной из, своего рода, «иконой» старого Голливуда. В ее активе такие работы, как «Преследуемый», «Босоногая графиня», также она снималась с самим Марлоном Брандо в «Любовь императора Франции».

В общем и целом, артистка снималась в кино, начиная с сороковых – за несколько десятилетий в кино она успела обрести авторитет среди коллег и славу одной из самых эффектных красоток Голливуда.

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