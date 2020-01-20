Российский политик Владимир Жириновский рассказал, как Россия должна была поступить с бывшими советскими республиками

По его мнению, после распада СССР России следовало по-другому повести себя по отношению с обретшими независимость республиками.

«В СССР за счёт русского народа содержались все национальные окраины. Надо было оставить им аграрный сектор — а всю промышленность, транспорт и прочие богатства концентрировать в русских регионах. Тогда никто не ушёл бы из-под власти Москвы, а Россия жила бы богаче и лучше», — заявил он.

Недавно мы писали, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский посыпал очередными бредовыми идеями.

Депутат нелегитимной Госдумы России Владимир Жириновский, который известен своими украинофобными заявлениями, нашел новых врагов с которыми необходимо разобраться.

По словам скандального депутата, если вдруг начнется вторжение в Иран, как когда-то в Ирак, бомбардировки, это обязательно взорвет ситуацию на Южном Кавказе. А Российской Федерации якобы придеться всех спасать.

«Беженцы пойдут на север. А на севере – Азербайджан, Армения и Грузия. И все это будет смято. И опять русская армия придет спасать страны Южного Кавказа. Нам важно, чтобы это не произошло. Это не где-то там Австралия горит. Жалко, но это далеко», - заявил Жириновский.

Скандальный Жириновский призвал не трогать Иран, ведь якобы лучшее, что может сделать РФ - это сотрудничать с ним: продать системы ПВО и отправить туда свой флот, сухопутные базы.

«А Иран – вот он, рядом. Потом Средняя Азия, Туркмения. Поэтому трогать Иран нельзя. Никто к Ирану прикасаться не должен. Он должен купить у нас самые мощные системы ПВО и закрыть свое небо, закрыть границы. И наш флот должен стоять там, и сухопутные базы», - отметил скандальный политик.