Скандальный российский политик Владимир Жириновский сделал безумный прогноз о будущем Российской Федерации

Скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы России Владимир Жириновский часто делает странные заявления об Украине, Европе и США.

Последние санкции, которые ввели США для РФ вызвали гнев одиозного политика и он разразился невменяемыми заявлениями о будущем Америки. Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на своей личной странице в сети Twitter.

Жириновский предсказывает «очередное поражение» Вашингтону. Он начал смеяться над тем, что США не решились бомбить Северную Корею, а также ушли из Сирии, не доведя военные действия до самого конца. Ко всему прочему, Жириновский считает, что Дональд Трамп последний президент США.

«Попытки Америки сорвать строительство русских газопроводов обернется очередным поражением США. Они не могут выиграть торговую войну у Китая, испугались бомбить Северную Корею, ушли из Сирии. Не исключаю, что Трамп — последний президент в истории США», - написал одиозный политик нелегитимной Государственной думы России.



Также ранее сообщалось, что скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы России Жириновский опубликовал в своем Телеграм-канале несколько архивных снимков на которых позировали главы разных государств в компании Адольфа Гитлера.