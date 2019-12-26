Скандальный политик РФ Владимир Жириновский неожиданно заявил, что звездная пара Алла Пугачевая и Максим Галкин ему безумно завидуют

В эфире радио «Комсомольской правды» он заявил, что Галкин может даже не мечтать построить политическую карьеру в Российской Федерации. Кроме того, скандальный политик верит, что Пугачева и Галкин ему мстят за то, что случилось 10 лет назад. Тогда Жириновский сказал в адрес Примадонны обидную фразу.

алла пугачева, максим галкин

Он начал говорить, что семья Пугачевой решила ему отмстить разными пародиями за 2008 год. Тогда певица поддерживала на президентских выборах миллиардера Михаила Прохорова, а российскому политику Владимиру Жириновскому это совершенно не понравилось и он начал выкрикивать в сторону Пугачевой обидные слова. 

«И вот с тех пор клан Пугачевой мне мстит — из зависти, ревности», - взорвался невменяемый политик.

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Он также вспомнил историю юмориста и актера Владимира Зеленского, который стал президентом Украины. По мнению Жириновского, сколько-бы Галкин не шутил о политиках он никогда не сможет повторить успех Зеленского. 

Владимир Жириновский

Невменяемый российский политик заявил, что Украина и Россия совершенно разные страны. И в "великой" РФ комедийный актер никогда не станет президентом страны.

«У нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны», - добавил Жириновский. 

 
 