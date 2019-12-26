Скандальный политик РФ Владимир Жириновский неожиданно заявил, что звездная пара Алла Пугачевая и Максим Галкин ему безумно завидуют

В эфире радио «Комсомольской правды» он заявил, что Галкин может даже не мечтать построить политическую карьеру в Российской Федерации. Кроме того, скандальный политик верит, что Пугачева и Галкин ему мстят за то, что случилось 10 лет назад. Тогда Жириновский сказал в адрес Примадонны обидную фразу.

Он начал говорить, что семья Пугачевой решила ему отмстить разными пародиями за 2008 год. Тогда певица поддерживала на президентских выборах миллиардера Михаила Прохорова, а российскому политику Владимиру Жириновскому это совершенно не понравилось и он начал выкрикивать в сторону Пугачевой обидные слова.

«И вот с тех пор клан Пугачевой мне мстит — из зависти, ревности», - взорвался невменяемый политик.

Он также вспомнил историю юмориста и актера Владимира Зеленского, который стал президентом Украины. По мнению Жириновского, сколько-бы Галкин не шутил о политиках он никогда не сможет повторить успех Зеленского.

Невменяемый российский политик заявил, что Украина и Россия совершенно разные страны. И в "великой" РФ комедийный актер никогда не станет президентом страны.

«У нас не Украина! У нас не пройдет такое, чтобы комик встал во главе страны», - добавил Жириновский.