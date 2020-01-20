Жизнь актрисы оборвалась в 26 лет

Умерла российская артистка Марина Рузавина

26-летняя актриса была педагогом-хореографом театра эстрады "Провинция", она скончалась 17 января. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского артиста Сергея Казакова:

«Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная».

Трагедия произошла в Пензе, РФ - через день после того, как Рузавина отпраздновала свой 26 день рождения. Официальная причина смерти - оторвавшийся тромб. Артистку похоронили 18 января.

В сети люди пишут слова соболезнования родным Марины и просто недоумевают, почему из жизни ушла такая замечательная девушка и талантливая артистка:

«Какой ужас!!!»

«Трагедия, соболезнуем родным»

«Светлая память, такая красавица…»

«Какая красивая ! Что же это такое ? В таком возрасте тромб ???????? Ну как же жаль»

Ранее сообщалось о том, что модель Мэдалин Дэвис умерла при попытке сделать эффектное фото.

Девис была британкой, юная блондинка-красавица отправилась отдыхать с друзьями, но все закончилось трагично. Так сообщается, что девушка путешествовала по миру – в многочисленных материалах в СМИ отмечается, что она ранее побывала – по версии одних, и только намеревалась полететь – пишут другие в южную Азию, но беда настигла молодую и известную у себя родине модель в Австралии.

Так в погоне за популярностью в соцсетях, девушка накануне непоправимого решила сделать яркое фото-селфи – она взобралась на одну из скал популярного туристического маршрута и навела телефон на себя. Девис хотела запечатлеть себя на фоне восходящего солнца на скалах, но сорвалась в пропасть и разбилась насмерть:

«Она пролетела 30 метров, все произошло практически на глазах у друзей молодой красавицы». Из слов очевидцев, модель пролезла через ограждение и присела на край скалы, достала телефон, после чего ее больше никто не видел...

Напомним, остановилось сердце легенды французского кино.

Как сообщала Politeka, Волчек перед смертью раскрыла правду о детях Пугачевой: всплыла переписка, о которой никто не знал.

Также Politeka писала, что что знаменитый российский музыкант перед смертью изменился до неузнаваемости.