Ничего подобного не было с с 1982 года

Сильный шторм, который буйствует в Испании уже три дня подряд, унес жизни пяти человек

Циклона "Глория" принес в страну непогоду с низкими температурами и сильными снегопадами, сообщает Europa Press. Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз.

В понедельник от шторма больше всего пострадали регионы вокруг Валенсии и Балеарские острова. Там наблюдались подтопления и сильный ветер.

Более 30 провинций Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Позже шторм переместился на юг Франции.

Синоптики называют шторм сильнейшим в регионе с 1982 года.

Правоохранители заявили, что количество погибших в результате шторма "Глория" возросло до пяти.

Один человек погиб в провинции Авила после того, как на него обрушилась черепица с крыши дома. Вблизи Валенсии от переохлаждения умерла бездомная женщина.

Кроме того, один человек погиб в автомобильной катастрофе на заснеженной дороге в районе Астурии, еще одного нашли мертвым возле дома в городе Мойшан с признаками переохлаждения.

Тело мужчины нашли в муниципалитете Каркайшент.

Испанские синоптики в понедельник сообщили о ветре до 115 км/ч и огромных волнах на побережье Средиземного моря.

Аэропорт Аликанте был вынужден приостановить работу, что привело к отмене многих рейсов.

Marine foam has taken over the streets of a city in #Spain due to a major storm #Gloria pic.twitter.com/M8qcB80wNb — DiepTLam (@DiepTLam) January 22, 2020

Напомним, осенью 2019 года на Каталонию (Испания) обрушились проливные ливни, которые вызвали наводнение. Без электричества остаются 10,5 тысячи человек. Из-за ливней и наводнения было остановлено движение на 46 автодорогах. Проблемы возникли и с железнодорожным транспортом.

В провинции Барселона эвакуированы несколько десятков человек, некоторые школы в регионе закрыты.

Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины в сорока километрах от Барселоны на пляже Кальдес-д´Эстрак в селе Аренис де Мунт. Сообщается, что он подошел к автомобилю, чтобы его перепарковать. Неожиданно мужчину снес мощный поток воды. Больше живым его никто не видел.

Число пропавших без вести увеличилось до пяти человек, сообщает служба Гражданской защиты. Среди пропавших без вести – 70-летняя мать и ее 40-летний сын. Также пропал водитель грузовика (бельгиец по национальности).

В службу спасения поступило почти четыре тысячи.

Storm Gloria: Severe weather conditions battering parts of Spain and France are believed to be responsible for at least four deaths https://t.co/1OBUNO09CR pic.twitter.com/PvvJOxVnc4 — BBC Weather (@bbcweather) January 21, 2020

Напомним, стихия разбушевалась в Украине, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела».

Также Politeka писала, что мощная стихия смывает город с лица земли: 63 погибших.