5-летняя американка София Чиаппалоне родилась с генетической проблемой сердца

Самый большой страх любого родителя – это то, что его дети заболеют, даже если это обычный грипп. Но, к сожалению, некоторые дети рождаются с более серьезными проблемами, как в случае с Софией Чиаппалоне, которая родилась с генетической болезнью сердца. Про это сообщает издание Inspiring Life.

Врачи ей отводили не более двух лет, и несмотря регулярное посещение больницы, она считает себя счастливым ребенком и даже успела завести кавалера.

Перед своей четвертой операцией на сердце, София попросила родителей воплотить в жизнь ее мечту: «выйти замуж» за своего лучшего друга, Хантера.

С согласия семьи мальчика мать Софии решила выполнить желание своей дочери и подготовила фотосессию для юных «молодоженов».

Их фото разлетелись по сети, ведь детей в свадебных нарядах не часто встретишь не только в жизни, а и на просторах интернета.

Одевшись, как подобает жениху и невесте, София и Хантер воплотили в жизнь самую очаровательную свадебную фотосессию в истории.

На фотографиях можно увидеть невероятное счастье на лицах малышей.

Напомним, что день рождения семьи — великий праздник, который заслуживает особого внимания. Вне зависимости от финансовых возможностей, годовщина должна отмечаться, даже в тесном кругу родственников или просто вдвоем. Данное торжество — это один из немногих способов оставить светлую незабываемую точку в воспоминаниях, которые приятно будет анализировать спустя десятки лет.

Льняная свадьба — 4-ая по счету, ее также называют веревочной. Этот материал символизирует более взрослую, сформировавшуюся семью.

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