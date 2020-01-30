Власти США скрывали информацию о столкновении губоководной субмарины с остатками лайнера "Титаник"

Об этом пишет британское издание The Telegraph

Согласно информации издания, в прошлом году в остатки лайнера "Титаник", затонувшем еще в 1912 году, врезался глубоководный аппарат. Однако правительство США решило засекретить данные.

Во вторник руководитель экспедиции признал, что подводный аппарат «Тритон» попал в аварию, когда «интенсивные и крайне непредсказуемые течения» привели к тому, что пилот потерял контроль. Это первое столкновение с «Титаником», о котором стало известно с тех пор, как обломки были обнаружены в 1985 году.

Согласно документам, подводная лодка стоимостью $35 млн, нанятая британской компанией, ударила лайнер в июле.

Напомним, что пассажирский лайнер "Титаник" в результате столкновения с айсбергом ушел на дно 15 апреля 1912 года. Это был первый рейс передового по тем времена судна - из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту корабля находились 2208 пассажиров, 1500 из которых погибли.

По мотивам крушения снято несколько фильмов, наиболее успешным из которых стала работа Джеймса Кэмерона 1997 года, которая долгое время считалась самым кассовым фильмом в истории.

Ранее исследователи посетили на дне Атлантического океана затонувший лайнер «Титаник». Это первая экспедиция за 14 лет. Напомним, что корабль потерпел крушение в 1912 году. Специалисты компании Atlantic Productions осмотрели корпус парохода и пришли к выводу, что судно после более чем столетия под водой находится в плачевном состоянии.

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