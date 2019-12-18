У главы Кремля Владимира Путина нашли новый синдром из-за которого он очень сильно мучается

Так, в эфире «Эхо Москвы» российский журналист Евгения Альбац заявила, что глава Кремля болен на «синдром стареющего генсека». Такой синдром, по ее словам, заставляет российского лидера очень сильно бояться любых государственных переворотов.

Кроме того, постоянно надеяться на спецслужбы, предлагая им разные бонусы, лишь бы сберечь лояльность.

«Все генсеки в советские времена, когда они старели или слабели как руководители, как было в случае Горбачева, старались себя окружить чекистами, так как верили, что это их спасет от переворота… Всю власть Путин вложил в силовиков, в это свое чекистское окружение», - заметила журналистка.

Также она считает, что президент России Владимир Путин может даже опасаться всех своих телохранитей и не доверять им на все 100%.

Она обьясняет это тем, что Путин постоянно меняет своих телохранителей, а также задабривает различными «коврижками». Подачки он уже привычно отправляет губернаторам или же всяким росгвардиям. Одним словом, Путин должен постоянно расплачиваться с людьми за любое сохранение лояльности с их стороны.

Напомним, главный пропагандист Путина «сбежал» из Кремля.

Как сообщала Politeka, Путин опозорился на всю Европу: «Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть».

Также Politeka писала, что на послании Путина случилось ЧП: «Мумия отделалась испугом».