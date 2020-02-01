Слухи и разговоры о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин серьезно болен, снова вышли на первый план

В этот раз инсайдерскую информацию опубликовал телеграмм-канал «Кремлевский мамковед», передает Politeka.

«На днях консилиум видных российских и зарубежных врачей поставил Путину диагноз: результаты, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Данную информацию одновременно подтверждают не связанные между собой источники из Совбеза и АП. Спешка с переписыванием Конституции началась сразу после диагностирования недуга», – говорится в сообщении.

Ранее о серьезном недуге российского президента упомянула экс-депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая. Подробности болезни она не сообщила, однако отметила, что именно из-за проблем со здоровьем Путин так спешит довести до конца политические заделы.

«Благодаря достоверным источникам стало известно о том, что Путин серьезно болен. В данный момент становится понятно, чем вызвана подобная спешка, когда речь заходит о реализации плана «B», — написала политик.

Однако вскоре публикацию ей пришлось удалить.

«Не прошло и суток, как неожиданно и необъяснимо возбудились «ответственные товарищи» в рефлексии на мое сообщение, содержащее информацию, полученную в Австрии, о состоянии здоровья Владимира Путина. Еще немного, и мне окончательно сломают страницы в Facebook и Instagram, прицепом еще и заблокируют половину Байнета. Да, пожалуйста, удаляю. Только дайте команду перестать орудовать там монтировкой. Ну и я ведь не против, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо», – пояснила Канопацкая.

На определенные странности во внешности Путина обратил внимание и политолог Алексей Голобуцкий. Он заметил, что на одном из последних фото, где президент РФ на заседании, четко видны судорожно сжатые кулаки политика, которые, по мнению политолога, свидетельствуют о его проблемах со здоровьем.

Напомним, у Путина обнаружили необычное заболевание: "такой синдром был у Горбачева".

Как сообщала Politeka, Путин болен: «диагноз» случайно слили в сеть, «это неизбежно».

Также Politeka писала, что у Путина обнаружили серьезное заболевание: «такое же было у Сталина и Гитлера».