Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин открыл секрет президента РФ Владимира Путина

Как сообщает Politeka.net, Гиркин подтвердил, что Путин имеет множество двойников. Своей гипотизей оккупант поделился с журналистами пропагандистских каналов, которую опубликовал на личном Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, Гиркин заявил, что в большистве случаев россияне видят именно двойников, а не настоящего президента Российской Федерации. Ведь он крайне редко появляется на публике, предпочитая править со своего кабинета в Кремле.

Кроме того, по словам Гиркина, еще Путина частенько можно увидеть на международных встречах.

"Мы не знаем о состоянии здоровья нашего президента. Мы можем только наблюдать его двойников наиболее длительных и требующих физического напряжения на акциях, где они выступают. Можем наблюдать и его самого изредка на международных встречах или в его кабинете. И выглядит он очень неважно", – отметил Гиркин, поделившись своими мыслями с пропагандистами.

Ко всему прочему, террорист заметил, что на сегодняшний день никто не сможет спрогнозировать, какие интриги и планы проворачивают за закрытыми дверями Кремля. Ведь правление в РФ остается закрытой темой, которая совершенно не зависит от мнения и желаний народа России.

Экс-главарь российских оккупантов на Донбассе сравнил власть Российской Федерации с жесткой вертикалью, выстроенной пирамидой. По сути мафиозной пирамидой, которая правит российским народом.

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