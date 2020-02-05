У президента РФ Владимира Путина может быть смертельное заболевание

Такой информацией поделился Telegram-канал "Кремлевский мамковед".



Как утверждают авторы канала, инвестиционный форум в Сочи будет перенесен на неопределенный срок не из-за угрозы коронавируса, а из-за самочувствие Владимира Путина.



"Путин не раз принимал участие в работе инвестфорума, но на начало-середину февраля у него намечена внеплановая операция, которая двигает многие планы первых лиц государства. Конфиденты сообщают о тревожных настроениях в кабинетах", - говорится в сообщении.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Москву привез тайно в страну несколько специалистов по онкологии.

Ранее о серьезном недуге российского президента упомянула экс-депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая. Подробности болезни она не сообщила, однако отметила, что именно из-за проблем со здоровьем Путин так спешит довести до конца политические заделы.

Спустя некоторое время она удалила свою публикацию.

Ранее капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что президент РФ склонен к паранойе.

По его словам, лидеры других стран должны учитывать этот фактор при переговорах с Путиным.

«Я думаю, что Путин болен. На сегодня Путин боится всего. Он боится самого себя, он боится любого шороха. Мы же видели, что на «Большой двадцатке» он приехал со своим стаканом — это уже паранойя. Я думаю, что любой психиатр вам скажет», — заявил Табах.

Также капитан в отставке добавил, что паранойя президента России развивается.

Напомним, у Путина обнаружили необычное заболевание: "такой синдром был у Горбачева".

Как сообщала Politeka, Путин болен: «диагноз» случайно слили в сеть, «это неизбежно».

Также Politeka писала, что у Путина обнаружили серьезное заболевание: «такое же было у Сталина и Гитлера».







