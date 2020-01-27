Желание президента России Владимира Путина остаться на посту главы России высмеяли жестко карикатурой

Карикатуру нарисовал известный автор Сергей Елкин. Он высмеял желание Путина остаться при власти. Карикатурист связал это событие с эпидемией коронавируса в Китае, от которого уже умерли около 80 человек, а еще несколько тысяч оказались зараженными. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на автора работы.

На карикатуре нарисован Владимир Путин с короной на голове. Над ней оставлена подпись: "Обнаружен еще один человек с признаками корона-вируса".

Ранее мы сообщали, что раздетый Путин оседлал медведя и громко оконфузился. На этот раз Владимира Путина высмеяли за циничный визит в Израиль, где проходил форум, посвященный 75-й годовщине Холокоста.

В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, который работает под пседовнимом "Алеша Ступин".

Художник изобразил на карикатуре оголенного Владимира Путина, который сидит верхом на медведе, пытающегося копьем поймать Адольфа Гитлера рядом с лагерем Аушвиц.

Сообщалось, что во время визита президента России Владимира Путина в Липецкую область произошел очередной курьез с детьми.

В сеть попали кадры выступления детского хора в российском городе Усмань. В честь визита президента хор разучил песню Якова Дубравина «Огонек добра», которая звучит в мюзикле «Брысь! Или Истории кота Филофея». Строчки из песни звучат: «Как хорошо, что ты кому-то нужен».

Путин прибыл в школу по случаю ее открытия. Он поблагодарил детей за песню и сфотографировался с ними.

Видео мгновенно облетело сети. Пользователи удивлены выбору песни и пытаются усмотреть в ней какой-то намек. Ведь в песне есть следующие строки:

«Сердце теплое — не камень,

И проверено веками:

Можно долго жить без крова,

Голодать и замерзать».

Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть

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