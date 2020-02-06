Как известно, в Турции пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы и угодил в овраг, людей пришлось срочно эвакуировать с места происшествия, сообщается о жертвах в результате ЧП

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и местные СМИ.

Самолет с пассажирами врезался в ограждение в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пострадали 157 человек из 177 человек – 171 пассажир и 6 членов экипажа, погибли трое человек. 

Уточняется, что самолет совершал внутренний рейс из Стамбула в Измир. Воздушное судно сошло с ВПП, после чего врезалось в ограждение и загорелось. 

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В сети публикуют оперативные видео, а также - на утро четверга, 6 февраля, кадры последствий и работы эвакуационных групп на месте ЧП. Самолет, как можно увидеть на фото и видео, буквально разорвало на части.

ЧП произошло накануне, в среду, 5 февраля, разбитый самолет принадлежит авиаперевозчику Pegasus Airlines. Официальные представители компании и власти с полицией уже сделали заявление по поводу случившегося - известно, что двое человек скончались в больнице от полученных травм, один на месте.

Пострадавшие пассажиры являются гражданами Турции – 155 человек, остальные – граждане США, Израиля, Кыргызстана, Китая, Ирака, Швеции, Туркменистана и Сирии.

Людей доставали из разорванного самолета, зажатых между креслами и повредившимися конструкциями самолета - всюду был слышен плач, ужасающие крики, люди потрясены произошедшим.

Ранее мы сообщали, 27 января в Афганистане произошла авиакатастрофа. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение, упав на территорию, подконтрольную "Талибану" - в провинции Газни. 

Появилась информация, что рухнул самолет авиакомпании "Ariana Afghan Airlines", который выполнял рейс из Кабула в Герат. На борту этого самолета находилось 110 человек. Позднее представитель афганских авиалиний опроверг информаци, что катастрофа произошла с их лайнером.

Тем временем в сети появились кадры с горящими обломками. Части самолета лежали на земле, покрытой снегом. По уточненной информации, судно могло принадлежать ВВС США.

Также мы писали, 8 января недалеко от аэропорта Тегерана в Иране рухнул самолет "Международных украиских авиалиний", в результате чего погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признали, что их система ПВО ошибочно восприняла лайнер за угрозу, зачем последовали ракетные удары, сбившие воздушное судно.

Иран, катастрофа с украинским боингом, крушение украинского самолета

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