Как известно, в Турции пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы и угодил в овраг, людей пришлось срочно эвакуировать с места происшествия, сообщается о жертвах в результате ЧП

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и местные СМИ.

Самолет с пассажирами врезался в ограждение в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Пострадали 157 человек из 177 человек – 171 пассажир и 6 членов экипажа, погибли трое человек.

Уточняется, что самолет совершал внутренний рейс из Стамбула в Измир. Воздушное судно сошло с ВПП, после чего врезалось в ограждение и загорелось.

В сети публикуют оперативные видео, а также - на утро четверга, 6 февраля, кадры последствий и работы эвакуационных групп на месте ЧП. Самолет, как можно увидеть на фото и видео, буквально разорвало на части.

ЧП произошло накануне, в среду, 5 февраля, разбитый самолет принадлежит авиаперевозчику Pegasus Airlines. Официальные представители компании и власти с полицией уже сделали заявление по поводу случившегося - известно, что двое человек скончались в больнице от полученных травм, один на месте.

Пострадавшие пассажиры являются гражданами Турции – 155 человек, остальные – граждане США, Израиля, Кыргызстана, Китая, Ирака, Швеции, Туркменистана и Сирии.

Людей доставали из разорванного самолета, зажатых между креслами и повредившимися конструкциями самолета - всюду был слышен плач, ужасающие крики, люди потрясены произошедшим.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bir uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor." dedi.https://t.co/a5xfgpTBgy — Haber Lütfen (@haberlutfencom) February 5, 2020

Ранее мы сообщали, 27 января в Афганистане произошла авиакатастрофа. Отмечается, что воздушное судно потерпело крушение, упав на территорию, подконтрольную "Талибану" - в провинции Газни.

Появилась информация, что рухнул самолет авиакомпании "Ariana Afghan Airlines", который выполнял рейс из Кабула в Герат. На борту этого самолета находилось 110 человек. Позднее представитель афганских авиалиний опроверг информаци, что катастрофа произошла с их лайнером.

Тем временем в сети появились кадры с горящими обломками. Части самолета лежали на земле, покрытой снегом. По уточненной информации, судно могло принадлежать ВВС США.

Также мы писали, 8 января недалеко от аэропорта Тегерана в Иране рухнул самолет "Международных украиских авиалиний", в результате чего погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признали, что их система ПВО ошибочно восприняла лайнер за угрозу, зачем последовали ракетные удары, сбившие воздушное судно.

Напомним, пассажиров до смерти замучили на борту российского самолета, кадры ЧП: "тяжелые травмы и..."

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