Семилетняя девочка из Индии буквально превращается в камень из-за редкого заболевания



Об этом сообщает издание Daily Mail.



Девочка по имени Раджешвари страдает из-за эпидермолитического ихтиоза, делающего кожу человека похожей на камень.

Руки, ноги и большая часть спины семилетней покрывают твердые волдыри, напоминающие чешую. Из-за этого ей больно ходить и сидеть.

Как утверждают врачи, одна из опасностей заболевания — уязвимость перед инфекциями, так как «каменная» кожа трескается.

Чаще всего это наследственное заболевание, но также оно может развиться из-за других болезней. Кожа становится сухой, грубой и чешуйчатой. Облегчить состояние могут таблетки витамина А, но причины воспаления они не устранят.

Ранее мы сообщали, что в британском городе Лестер у девочки по имени Исла Килпатрик-Скритон, которая родилась в 2017 году врачи обнаружили ранее неизвестный вид мутации. Речь идет о мандибулоакральной дисплазии, которую также называют болезнью Бенджамина Баттона.

Уникальная разновидность этой мутации вызывала у ребенка деформацию костей и ускоренное старение клеток, из-за чего девочка выглядит старше своих лет.

Напомним, медики США провели сложнейшую операцию, которую скрывали пять месяцев.

Как сообщала Politeka, трехглазого монстра нашли на трассе: ученые показали фото мутанта.

Также Politeka писала, что близнец-паразит «пожирал» младенца, врачи провели уникальную операцию.