В Кремле все не успокоятся

Россия планирует привлечь до 10 млн населения из сопредельных стран за счет упрощения получения гражданства

Об этом пишет "Комерсантъ"

В России хотят существенно облегчить получение гражданства иностранцами. Соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение Госдумы уже в феврале.

Источники издания во власти сообщает, что изменениям в закон "О гражданстве РФ" позволят получать российское гражданство без отказа от уже имеющегося иного гражданства. Ранее это было обязательным условием.

В марте 2019 года реализации политики Кремля в миграционной сфере была создана группа, куда входят представители различных ведомств, а также депутаты.

"Перед ней стоит задача привлечь в Россию как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства", - пишет издание.

Власти РФ при этом заявляют, что уже весной вопрос может быть решен. «Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать»,— сказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Стоит также отметить, что в РФ не скрывают, что основными "мешенями" для нового закона станут страны бышего СССР. В частности, в РФ планируют уупростить процедуры получения гражданства жителям Украины, Молдовы, Казахстана и Белоруссии.

«Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет»,— заявила Начальник главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова.

Напомним, что Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского, меняющий правила получения украинского гражданства. В научно-экспертном управлении парламента предупреждают, что этот документ "узаконит двойное гражданство", что противоречит Конституции, но чего так ждет украинская диаспора.

Как мы писали ранее, в Украине готовятся изменить правила получения гражданства: что придумал Зеленский

Напомним, предатели Украины больно поплатились за получение гражданства РФ.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.