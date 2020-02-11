В результате боевых действий в Сирии сбили российский вертолет МИ-8, три человека погибли

Сирийская армия и боевики устроили настоящий ад в провинции Идлиб. Турки помогают своим боевикам. Они штурмовали несколько населенных пунктов рядом с городом Саракеб. Был сбит российский вертолет МИ-8. Три человека погибли в результате падения воздушной техники. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на телеграм-канал "Усы Асада".

Сирицы отвечают артиллерийским огнем, применяют танки и авиацию, а также атакуют другие участки фронта.

Ранее мы сообщали, что Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки в Украину послал для президеента РФ Владимира Путина жесткий сигнал.

Украинский журналист, ведущий и блогер Виталий Портников, прокомментировал визит президента Турции в Украину и предшествовавшие ему события. По его мнению, турецкий президент "очень вовремя" приехал в Киев.

Журналист отметил, что сейчас перед Эрдоганом стоит весьма непростой выбор: уйти из Идлиба, уступив Путину и показав свою неспособность конкурировать с ним в Сирии, или решиться на серьезную конфронтацию с Москвой. Судя по всему, Эрдоган начал выбирать второй вариант.

Сообщалось, что боевики проявили жестокость в бою — погибли 14 военнослужащих.

В ходе боев с формированиями так называемой курдской коалиции «Силы демократической Сирии» в районе города Рас-эль-Айна в сирийской провинции Хасеке, погибли 14 турецких военных.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на свои источники.

Так по утверждению боевиков, их силы успешно «отражают наступление турецкой армии восточнее Рас-эль-Айна». Как известно, масштабная военная операция была развернута Турцией в Сирии накануне.

Напомним, Эрдоган в Киеве не сдержался, Путин в бешенстве

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