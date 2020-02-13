На него уже начали "охоту"

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook. При этом он пожаловался на огромное давление со стороны своей семьи.

"Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым)", – говорится в сообщении.

По словам Назарбаева, все дело заключалось в Газовом контракте, "где за копейки продаётся казахстанский газ российскому Газпрому".

"Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома", - рассказал он.

Айсултан Назарбаев, что за ним начали "охоту", и стали угрожать.

Он пообещал, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

Ранее сообщалось, что внука бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана обвинялит в нападении на констебля. Речь идет о том, что парень укусил лондонского полицейского. Дело Назарбаева-младшего рассматривалось в королевском суде.

Инцидент произошел 5 июня 2019 года.

Нападению внука экс-президента подвергся констебль Росс Сэмбрук, который, по одной из версий, пытался помешать молодому человеку покончить жизнь самоубийством, когда тот пытался выпрыгнуть с балкона гостиницы, где проживал Айсултан.

По версии казахстанских СМИ, происшествие случилось в квартире знакомой Айсултану девушки. У нее захлопнулась дверь и девушка попросила юношу залезть через балкон и открыть. Соседи увидели на опасной высоте парня и тут же вызвали полицию. Правоохранители, приехав на вызов, якобы вели себя очень грубо.

Напомним, Назарбаев втянул Украину в опасную игру, раскрыт роковый план: "будет как в 2014 году".

Как сообщала Politeka, внука экс-президента Назарбаева обвинили в страшном преступлении: «дело в суде».

Также Politeka писала, что дочь президента оскандалилась жестоким заявлением о детях: «Уроды».