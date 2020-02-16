Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о некоторых трудностях материнства и беременности

Об этом сообщает The Daily Mail.

Кейт Миддлтон стала героиней британьского шоу "Счастливая мама, счастливый ребенок", где призналась, что не чувствует себя идеальной матерью. В частности, супруга принца Уильяма сразу призналась, что ее тревожит чувство вины перед детьми за свои действия или слова.

"Да, безусловно, я все время борюсь с чувством материнской вины. Я думаю, что матери, которые утверждают, что не испытывают его, на самом деле просто врут", - скала Мидлтон.

Герцогиня Кембриджская признала, что чувство вины ее начало приследовать после появления детей, потому что она "чувствует огромную ответственность" перед ними. По ее мнению, от эмоционального состояния матери напрямую зависит благополучия детей.

Кейт добавила, что для нее очень важно находить время для общения с детьми, потому что главное для них не материальные вещи, а впечатления от походов в парк или отдыха вместе.

"У меня есть одна милая фотография Шарлотты, на которой она нюхает колокольчик, – именно такие моменты очень много для меня значат. Я стараюсь каждый день отмечать что-то подобное, даже если это нечто незначительное и у меня совсем нет на это времени", – поделилась она.

Напомним, жена британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон, хочет укрепить свои позиции в королевстве.

Известно, что принц Гарри и его жена, Меган Маркл, планируют отпраздновать новогодние праздники в Канаде вместе с матерью бывшей актрисы. Этим они задели чувства Елизаветы II.

Несмотря на такие обстоятельства, Кейт Миддлтон решила воспользоваться отсутствием герцогов Сасекських и укрепить свои позиции, пишет Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская планирует еще сильнее сблизиться с королевой. Такое мнение высказала королевский эксперт Камилла Томіні.