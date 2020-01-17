Хорошее платье можно купить и за 500 грн

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в Великобритании славится не только утонченным стилем, но и скромностью и экономичностью

Politeka.net подготовила 3 выхода герцогини в свет в нарядах, которые иногда могут стоить меньше 500 грн

15 января Кейт Миддлтон впервые в этом году и после скандала с отказом принца Гарри и Меган Маркл от своих полномочий вышла в свет. Традиционно, появление Кейт и ее мужа Уильяма вызвано фурор.

Поклонники Кейт при этом отметили, что ее наряд был поразительно бюджетным. Мидлтон славится своей скромностью. Такие платья может позволить себе практически любая женщина. При этом за небольшие деньги Кейт одевается поразительно стильно.

Итак, рассмотрим 3 наиболее бюджетных выхода герцогини.

Платье ZARA — 550 грн

15 января 2020 года Кейт Брэдфорд вместе с мужем Уильямом. На одной из встреч герцогиня появилась в бюджетном платье от Zara с принтом «гусиная лапка». Его стоимость составляет порядка 16 фунтов или 550 грн. Наряд был дополнен скромными сережками стоимостью до 300 грн.

Несмотря на скромность, образ герцогини вызвал восторг. Даже за небольшие деньги можно выглядеть элегантно.

Костюм от Гула Ахмеда - 1800 грн

Во время визита в Пакистан в 2019 году Кейт часто выбирала платья с местным колоритом. На одно из мероприятий герцогиня пришла в костюме от дизайнера Гула Ахмеда, стоимость которого составляет около 1800 грн.

Платье REISS за 3000 грн

В 2011 году Герцогиня на встречу с семьей Барака Обамы в Букингемском дворце надела бежевое платье от Reiss. Стоимость наряда - около 3000.

Безусловно, Миддлтон не сама выбирает все свои наряды, ей помогают стилисты. Заслуга в Кейт, что она не стремится к демонстрации роскоши и при этом выглядит безупречно.

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