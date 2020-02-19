Турция и Российская Федерация не пришли к консенсусу в вопросе войны в Сирии

Как пишут росСМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития, передает Politeka.net.

По его словам, Анкара не удовлетворена переговорами с российской стороной, и вскоре Турция может начать военную операцию в Идлибе.

"Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция", - уверенно заявил Эрдоган, намекая Владимиру Путину на возможное фиаско в Сирии.

Более того, Реджеп Эрдоган предупредил Владимира Путина, что обсуждал военную операцию в Идлибе с лидером США Дональдом Трампом.

"Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило", — утверждает турецкий президент.

"У режима остались считанные дни на то, чтобы прекратить свою агрессию в Идлибе и отступить к территориям, определенным в сочинском соглашении. Это - наше последнее предупреждение", - озвучил Эрдоган жесткий ультиматум Владимиру Путину и Башару Асаду.

Ранее мы рассказывали о том, что Реджеп Эрдоган отомстил Владимиру Путину за ликвидацию турецких военных. Так, лидер Турции во время приезда в Украину послал президенту РФ мощный сигнал.

По словам публициста и журналиста Виталия Портникова, перед Эрдоганом стоит весьма непростой выбор: уйти из Идлиба, уступив Путину и показав свою неспособность конкурировать с ним в Сирии, или решиться на серьезную конфронтацию с Москвой. Судя по всему, Эрдоган начал выбирать второй вариант.

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