Скандальный российкий депутат Владимир Жириновский сказал откровенную глупость о Востоке Украины, чем сильно разозлил местных сепаратистов
Как сообщает Politeka.net, на скандал обратил внимание на своей личной странице в Twitter известный блогер Necro Mancer.
Так, стало известно, что ярый ненавистник Украины Жириновский решил поддержать "Л/ДНР" и опростоволосился.
"Трудно поверить, чтобы население Донбасса и Луганска согласилось вернуться в состав Украины после сотен тысяч смертей", - написал в соцсети одиозный политик РФ.
Сепаратисты разозлились из-за поста Жириновского. И не из-за того, что власти РФ начали старательно избегать названий "ДНР" и "ЛНР", они просто сделали вид, что этого не заметили. Их просто возмутило, что Жириновский и другие россияне практически ничего не знают о "республиках", о которых столько говорят.
"Да когда вы, бл**ь, уже выучите? Нет такого "Донбасс и Луганск". Есть Донецк и Луганск. Это и есть Донбасс", - возмутился пользователь сети под ником Алексей Толстый.
Также ранее сообщалось, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем.
Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1", он решил переделать мир и вернуть границы СССР.
Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира, а также в изменении границ и финансовой системы.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.