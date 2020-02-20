Скандальный российкий депутат Владимир Жириновский сказал откровенную глупость о Востоке Украины, чем сильно разозлил местных сепаратистов



Как сообщает Politeka.net, на скандал обратил внимание на своей личной странице в Twitter известный блогер Necro Mancer.

Так, стало известно, что ярый ненавистник Украины Жириновский решил поддержать "Л/ДНР" и опростоволосился.

"Трудно поверить, чтобы население Донбасса и Луганска согласилось вернуться в состав Украины после сотен тысяч смертей", - написал в соцсети одиозный политик РФ.

Сепаратисты разозлились из-за поста Жириновского. И не из-за того, что власти РФ начали старательно избегать названий "ДНР" и "ЛНР", они просто сделали вид, что этого не заметили. Их просто возмутило, что Жириновский и другие россияне практически ничего не знают о "республиках", о которых столько говорят.

"Да когда вы, бл**ь, уже выучите? Нет такого "Донбасс и Луганск". Есть Донецк и Луганск. Это и есть Донбасс", - возмутился пользователь сети под ником Алексей Толстый.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем.