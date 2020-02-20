Скандальный российкий депутат Владимир Жириновский сказал откровенную глупость о Востоке Украины, чем сильно разозлил местных сепаратистов

Как сообщает Politeka.net, на скандал обратил внимание на своей личной странице в Twitter известный блогер Necro Mancer.

Так, стало известно, что ярый ненавистник Украины Жириновский решил поддержать "Л/ДНР" и опростоволосился.

"Трудно поверить, чтобы население Донбасса и Луганска согласилось вернуться в состав Украины после сотен тысяч смертей", - написал в соцсети одиозный политик РФ.

Сепаратисты разозлились из-за поста Жириновского. И не из-за того, что власти РФ начали старательно избегать названий "ДНР" и "ЛНР", они просто сделали вид, что этого не заметили. Их просто возмутило, что Жириновский и другие россияне практически ничего не знают о "республиках", о которых столько говорят.

"Да когда вы, бл**ь, уже выучите? Нет такого "Донбасс и Луганск". Есть Донецк и Луганск. Это и есть Донбасс", - возмутился пользователь сети под ником Алексей Толстый.

владимир жириновский

Также ранее сообщалось, что скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем.

Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи  "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1", он решил переделать мир и вернуть границы СССР.

Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира, а также в изменении границ и финансовой системы.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.