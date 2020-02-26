В России сотрудники скорой помощи тащили мужчину по земле, потому что не хотели пачкать носилки

Видео позора попало в сеть. На ролике видно, что фельдшер и медсестра тащат по земле мужчину, который находится без сознания. Они затащили переднюю часть его тела в машину, а ноги торчат наружу. Вокруг кареты «скорой» собралось много людей, которые начали возмущаться и протестовать против действий медиков.

Люди спросили, почему скорая не использовала носилки, чтобы доставить мужчину до машины. Фельдшер ответил, что носилки для больных, а он весь грязный. Как оказалось, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Люди стали кричать, что нет разницы в том, пьяный человек или нет, призывая медиков проявить человечность.

«Д – духовность на России», - написал один из пользователей сети в комментариях под видео.

Как стало известно, инцидент произошел в Пермском крае. Из-за того, что видео облетело сеть, в регионе инициировали проверку сотрудников скорой, которые попали в кадр. В местном Минздраве пообещали, что медиков накажут.

Отметим, что подобное поведение российских медиков – не первый случай. Недавно в сеть попало видео, на котором фельдшер, которого вызвали для того, чтобы оказать помощь упавшей бабушке, пнул ее ногой и уехал с места происшествия. На видео видно, что мужчина сначала надевает перчатки, потом разговаривает с упавшей женщиной и пинает ее ногой. После он снимает перчатки и уезжает. Диспетчеру фельдшер сказал, что женщина от помощи отказалась.

Позже россияне в сети попытались оправдать мужчину, заявив, что женщина была пьяна и оскорбляла медика. Он якобы не выдержал, поэтому и пнул лежавшую на земле бабушку.

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