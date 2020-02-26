Известный сатирик Михаил Жванецкий высказался по поводу событий в Украине
По его словам, украинцы отличаются от русских тем, что первые смогли решиться на изменения в стране.
«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг", - считает сатирик.
Кроме того, он уверен, что российское общество на такое не способно и им остается только завидовать украинцам.
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"Закомплексованное российское большинство оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие «желанием стабильности», тем что «они все там бандеровцы и фашисты» и т. д. А на самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали, не утерлись…", - заявил он.
Ранее музыкант Юрий Шевчук призвал жителей России заниматься своими проблемами, а не думать о том, что происходит в Украине.
По его словам, бесконечное вещание пропагандистов на ТВ об Украине уже надоело и стоит заняться проблемами самой России.
Кроме того, музыкант считает Путина и Зеленского единственными, кто может остановить войну на Донбассе.
Напомним, скандал со Жванецким набирает обороты: посыпались угрозы.
Как сообщала Politeka, известному комику Жванецкому пригрозили в Украине: «Должен отказаться».
Также Politeka писала, Жванецкий с орденом Путина обратился к украинцам: «Я всю жизнь пишу».