Известный сатирик Михаил Жванецкий высказался по поводу событий в Украине

По его словам, украинцы отличаются от русских тем, что первые смогли решиться на изменения в стране.

«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг", - считает сатирик.

Кроме того, он уверен, что российское общество на такое не способно и им остается только завидовать украинцам.

"Закомплексованное российское большинство оправдывает свое бездействие, свою ненависть и свое бессилие «желанием стабильности», тем что «они все там бандеровцы и фашисты» и т. д. А на самом деле – это просто зависть, что украинцы смогли, позволили себе, не промолчали, не утерлись…", - заявил он.

Ранее музыкант Юрий Шевчук призвал жителей России заниматься своими проблемами, а не думать о том, что происходит в Украине.

По его словам, бесконечное вещание пропагандистов на ТВ об Украине уже надоело и стоит заняться проблемами самой России.

Кроме того, музыкант считает Путина и Зеленского единственными, кто может остановить войну на Донбассе.

Напомним, скандал со Жванецким набирает обороты: посыпались угрозы.

Как сообщала Politeka, известному комику Жванецкому пригрозили в Украине: «Должен отказаться».

Также Politeka писала, Жванецкий с орденом Путина обратился к украинцам: «Я всю жизнь пишу».