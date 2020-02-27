Необычная свадьба прошла в индийском штате Орисса в деревне Бариян 23 февраля

Представители народности санталы, которые живут в Индии, устроили годовалому ребенку и собаке настоящее бракосочетание с песнями, плясками под звуки барабанов и всеобщей радостью (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Делалось это для того, чтобы отпугнуть злых духов от ребенка. Вокруг молодоженов собрались гости: малыш сидел в традиционном для такого случая костюме, а рыжую собачку держали рядом, по правую руку.

У санталов есть традиция, если у малыша первый зуб прорезается на верхней десне, значит, он может быть подвержен атаки нечистых мифических созданий. Поэтому эта народность проводит специальный ритуал - свадьбу с собакой.

Такие ритуалы имеют своей целью только отпугивание злых духов. Так что, когда мальчик вырастет, сможет спокойно жениться, "не разводясь" с собакой.

Ранее мы сообщали, как в штате Андхра-Прадеш в Индии свадебные гуляния закончились настоящей трагедией - 15 погибших и шестеро раненных. Так, гости свадебной церемонии ехали в автобусе, когда произошло столкновение с легковым авто. Тринадцать человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

До этого страшное ДТП произошло в окрестностях города Удайпур индийского штата Раджастан. Грузовик на большой скорости влетел в свадебную процессию, которая шла у края дороги. В результате пострадали 18 человек, 13 погибли, включая четырех детей. Водитель заявил, что не заметил людей.

Также мы рассказывали, что в Индии родился ребенок с пугающей аномалией - четырьмя ногами и тремя руками.

Так, 24-летняя девушка родила двойнят - здорового мальчика и упомянутую уникальную девочку. Врачи считают, что у нее должна была быть тройня, но девочка "слилась" в процессе развития со своим братом или сестрой.

О проблемах молодая мама не знала, поскольку ни разу за все время беременности не проходила УЗИ.

"Второй комплект" ног и третья рука находятся на животе ребенка. Медики уверены, что их можно удалить.

Напомним, ребенок с пугающей аномалией родился в Индии: «должна была быть тройня», фото не для слабонервных

Как сообщала Politeka, ребенок навыворот: малыш родился со страшной аномалией тела, кадры не для слабонервных