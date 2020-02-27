Российский политик Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну

Угрозы нелегитимного депутата Госдумы России прозвучали в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, ее будет вести то поколение украинцев, которое успело вырасти за годы независимости.

Скандальный политик возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским.

Ко всему прочему, он выкрикивал оскорбительные заявления в сторону Украины, якобы все в нашей стране "позор" и нет ничего хорошего и положительного.

"Армии украинской позор! Русским в Украине позор! Сдались все предатели, власовцы все, предали русскую идею! Вас заставили быть украинцами! Выучили украинский язык, теперь за гривню эту продаете все! И стреляют русские в русских!", - выкрикнул невменяемый политик страны-агрессора.

По его словам, российско-украинский конфликт не имеет шансов на прекращение и это грозит Украине "вечной войной".

"И снова будут это делать, потому что выросло поколение уже, 30 лет почти, они уже вообще не знают, что такое СССР и Россия. Им вбили в голову, что Россия враг. Еще пройдет 30 лет — все, это будет вечная война. Вражда, не думайте о мире. Там будет всегда вражда, война", - заявил скандальный политик.