Российский политик Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну

Угрозы нелегитимного депутата Госдумы России прозвучали в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, ее будет вести то поколение украинцев, которое успело вырасти за годы независимости.

Владимир Жириновский и Владимир Соловьев

Скандальный политик возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским. 

Ко всему прочему, он выкрикивал оскорбительные заявления в сторону Украины, якобы все в нашей стране "позор" и нет ничего хорошего и положительного.

"Армии украинской позор! Русским в Украине позор! Сдались все предатели, власовцы все, предали русскую идею! Вас заставили быть украинцами! Выучили украинский язык, теперь за гривню эту продаете все! И стреляют русские в русских!", -  выкрикнул невменяемый политик страны-агрессора.

Владимир Жириновский

По его словам, российско-украинский конфликт не имеет шансов на прекращение и это грозит Украине "вечной войной".

"И снова будут это делать, потому что выросло поколение уже, 30 лет почти, они уже вообще не знают, что такое СССР и Россия. Им вбили в голову, что Россия враг. Еще пройдет 30 лет — все, это будет вечная война. Вражда, не думайте о мире. Там будет всегда вражда, война", - заявил скандальный политик.