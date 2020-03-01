Появились первые кадры, как в небе над Сирией был сбит турецкий беспилотник

1 марта в Сирии был сбит беспилотник турецкого производства. Соответствующие кадры начали распространять в интернете (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, самолет был сбит из ПЗРК, с турецкого наблюдательного пункта под Серакибом.

Отмечается, что по всей видимости, авиация боролась с турецкими беспилотниками в воздухе над Идлибом.

Тем временем местные СМИ сообщают, что еомандование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Командование сирийский сил заявило, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и сбиваться силами ПВО.

"Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач, - говорится в заявлении.

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Встреча пройдет 5 марта в Москве, сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что решение дипломатических вопросов между двумя странами ускорилось после смерти 34 турецких солдат в связи с нападением на них войск диктатора Башара Асада в Идлибе.

По данным источников, московская сторона намерена требовать от Турции согласования новой карты Идлиба.

Известно, что в состав делегации также войдут министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и президент MIT Хакан Фидан. Трое последних вылетят в столицу РФ за день до запланированного мероприятия.

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