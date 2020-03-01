Все произошло в одну секунду

В России празднование Масленицы на природе обернулось настоящей трагедией, скончались люди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«В Электроуглях во время празднования «внедорожной Масленицы» погибли два человека. На экстремальном мероприятии участники вытаскивали лебедкой застрявший джип. Трос порвался, отлетел в людей — погибли мужчина и его маленький сын. Все это случилось не в зоне проведения соревнований», - говорится в сообщении.

Уточняется, что рядом не было ни одной машины «скорой». А когда те прибыли – было слишком поздно.

Чуть позднее была названа и причина трагедии, унесшая жизни двух людей.

«Джип SsangYong вытаскивал севший автомобиль Pajero, динамическую стропу приделали к низу кенгурятника куском согнутой арматуры (ничего другого под рукой не было). Стропа порвалась, трос отлетел в зрителей, в результате — двое погибших, - подчеркивается в сообщении.

Ранее мы писали, что скоростные катера столкнулись возле популярного среди туристов люксового курорта. Сообщается, что трагедия произошла рядом с популярным островным курортом Пхукет.

По информации журналистов, во время прогулки по реке столкнулись два скоростные катера, на борту которого находились туристы из Российской Федерации.

Столкновение было настолько сильным, что 21 человек получил различные травмы. Погибли двое детей: шестилетняя девочка и 12-летний мальчик.

Напомним, стихия разбушевалась в стране, есть жертвы.

Как сообщала Politeka, свирепая стихия унесла жизни пятерых: «спасатели достают бездыханные тела»

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