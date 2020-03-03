Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил шести точках мира войнами

Так, Жириновский заявил, что в шести регионах мира на протяжении всего ХХІ века будут идти вооруженные конфликты.

К таким зонам бедствия он отнес и Украину. Своими размышлениями по этому поводу депутат нелегитимной Госдумы поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Стоит отметить, что неизменными ведущими пропагандистской программы являются ярые украинофобы Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Скандальный политик в прямом эфире пропагандистской телепередачи отметил, что такой план якобы был задуман уже давно, а в зоне поражения оказалось шесть регионов мира.

"Весь ХХІ век будут полыхать Балканы, Украина, Северная Корея, Ближний Восток. Шесть фронтов. Это все давно намечено, и будут поджигать периодически. Вот затихла Северная Корея - заполыхала Индия и Пакистан, затихли Балканы - заполыхала Украина, затихла Сирия - заполыхает Иран и Афганистан", - пригрозил невменяемый Жириновский.

Также ранее сообщалось, что российский политик Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну.

По его словам, ее будет вести то поколение украинцев, которое успело вырасти за годы независимости.

Скандальный политик возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским.

Ко всему прочему, он выкрикивал оскорбительные заявления в сторону Украины, якобы все в нашей стране "позор" и нет ничего хорошего и положительного.