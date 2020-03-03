Скандальный российски депутат Владимир Жириновский огорошил скандальным заявлением о коронавирусе

Так, одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Как сообщает Politeka.net, об этом написали "RT на русском" в Telegram-канале.

Так, Жириновский предложил на время отменить мораторий на смертную казнь.

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", – сказал лидер ЛДПР.

Напомним, в соцсетях появились слухи о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве. Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала россиян не верить подобным фейкам.

Также ранее сообщалось, что российский политик Владимир Жириновский заявил, что Украина якобы обречена на вечную войну. По его словам, ее будет вести то поколение украинцев, которое успело вырасти за годы независимости.

Скандальный политик возмутился, что украинцев якобы насильно заставили признать свою идентичность и стать враждебными по отношению к русским.

Ко всему прочему, он выкрикивал оскорбительные заявления в сторону Украины, якобы все в нашей стране "позор" и нет ничего хорошего и положительного.