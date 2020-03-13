Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал официальное заявление после того, как у его жены обнаружили коронавирус

Как стало известно ранее, результаты теста супруги канадского лидера на новый вид коронавируса COVID-19 оказались положительными. При этом сообщается, что болезнь о Софи Грегуар-Трюдо проходит в легкой форме и она чувствует себя хорошо.

У самого Трюдо симптомов болезни не наблюдается, однако он поместил себя в домашний карантин еще накануне, когда у его жены только заподозрили заражение. После того, как анализы подтвердили диагноз, премьер-министр обратился к гражданам в своем Твиттере.

«К сожалению, результаты анализов Софи на COVID-19 оказались положительными. В связи с этим она какое-то время пробудет в карантине. Ее симптомы остаются незначительными, и она заботится о себе и следует рекомендациям врачей. Я чувствую себя нормально и не проявляю симптомов вируса, но я тоже последую советам врача и пока что останусь в самоизоляции. На протяжении этого времени, как и сегодня, я продолжу работать из дома и проводить встречи при помощи видео- и телеконференций», - написал глава канадского правительства.

Позже он также поделился фотографией, на которой показал свой домашний кабинет, в котором он будет работать на время карантина.

Отметим, что Софи Грегуар-Трюдо почувствовала недомогание после того, как вернулась с выступления в Великобритании. Она сдала анализы на коронавирус по совету врачей.

«Нахождение в карантине дома — ничто по сравнению с другими канадскими семьями, которые могут пройти через это и для тех, кто сталкивается с более серьезными проблемами со здоровьем. Мы справимся с этой ситуацией вместе», — заявила сама Софи Трюдо.

Отметим, что Джастин Трюдо всегда активно поддерживал Украину, а Владимир Зеленский даже признавался, что канадский премьер его во многом вдохновляет. По словам президента, именно пример Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его идти в политику.

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