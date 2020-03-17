Российский певец Александр Розенбаум высказался о присоединение Крыма к РФ и поддержал Путина
По его словам, "референдум" по присоединению Крыма прошел законно.
"Желание жить с Россией - это их право. Быть в составе Украины - тоже их право. Да даже если бы они захотели стать частью французской империи - ради Бога. Сегодня выбор сделан, и это решение я приветствую: люди хотят вернуться домой. Ведь если не говорить о Татарской и Османской древней истории, то Крым всю жизнь был российским. А Севастополь - это город русских моряков, и никто меня, флотского человека, не переубедит в обратном", - заключил артист.
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Кроме того, он отметил, что украинцы и россияне - одинаковы.
"Я недавно был с гастролями в Украине и видел её граждан - они такие же, как мы, а болваны есть везде", - заключил он.
Как известно, Александр Розенбаум неоднократно высказывался о ситуации, которая сложилась у Украины с агрессивной РФ и ее руководством – артист явный приверженец прокремлевской позиции, однажды он даже сказал журналистам, что «России нужен Царь».
Напомним, что Розенбаум резко высказался о героях Украины
Как сообщала Politeka, спасенная Розенбаумом девушка из Крыма потребовала деньги.
Также Politeka писала, что Розенбаума спасали врачи: пережил несколько часов ада.