Певец уверен, что Крым всю жизнь был российским

Российский певец Александр Розенбаум высказался о присоединение Крыма к РФ и поддержал Путина

По его словам, "референдум" по присоединению Крыма прошел законно.

"Я поддерживаю Владимира Путина в твёрдости принятия данного решения. И незачем становиться на колени перед Евросоюзом. А то, что кто-то стал нам указывать, - это просто бред", - заявил он.

Кроме того, он уверен, что крымчане "хотят вернуться домой".