Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс заявил об уходе в отставку после публичной потери сознания

Глава нидерландского Минздрава объявил о своем решении в четверг, 19 марта. Причины его отставки не раскрываются, однако многие подозревают, что она связана с инцидентом, который произошел накануне (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

18 марта Брюинс привлек внимание мировых СМИ после того, как потерял сознание прямо во время парламентских дебатов о коронавирусе. В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как политик падает от изнеможения прямо в парламенте. Впрочем, он потерял сознание всего на несколько секунд, после чего смог встать на ноги с помощью своих коллег.

После данного инцидента министр покинул зал, а дебаты, которые до этого длились целый день, было решено перенести.

До этого Брюинс принимал активную роль в борьбе с коронавирусом в Нидерландах. Впрочем, многие местные депутаты были недовольны его подходом к возникшим в связи с пандемией проблемам.

Позже министр заявил, что чувствует себя «очень хорошо», однако врач не советует ему выходить на работу в ближайшие дни. Остается неизвестным, проверялся ли Брюинс на коронавирус.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах, где на сегодняшний день больше всего в Украине больных коронавирусом, запустили машину, которая оповещает жителей города об эпидемии.

Специальная машина с громкоговорителем ездит по всем микрорайонам города, рассказывая людям, как соблюдать карантин. Власти намерены осуществлять такое оповещение ежедневно.

Как известно, в Черновцах на сегодняшний день больше всего подтвержденных случаев коронавируса. По состоянию на утро 19 марта там изолировано 9 человек, 1 больной умер. В связи с этим, в городе остановили движение общественного транспорта.

«Сохраните жизнь своим близким, позаботьтесь, чтобы пожилые люди оставались дома и были обеспечены всем необходимым. Остановить опасный вирус мы можем только дисциплиной и ответственностью», - говорят людям через громкоговоритель.

Напомним, три правила, которые спасут украинцев от коронавируса: известный врач дал рекомендации.

Как сообщала Politeka, назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

Также Politeka писала, что число зараженных коронавирусом в Киеве выросло, официальное заявление МОЗ: что известно.