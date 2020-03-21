В Итальянском городе Во перестали фиксировать заражения коронавирусом

Такого результата удалось добиться ученым Падуйского университета с помощью своевременного обнаружения COVID-19, передает РБК.



После первой смерти 22 февраля, они предложили протестировать все 3,4 тысячи жителей на коронавирус, в том числе и бессимптомных.

С начала исследований 6 марта было зафиксировано 88 случаев заражения, у половины из которых симптомы не проявлялись.

"Если бы эти люди не были обнаружены, они, вероятно, бессознательно заражали бы других жителей", - сообщают ученые.

В результате проверок, всех зараженных и, тех кто с ними контактировали - изолировали Уже спустя десять дней число инфицированных уменьшилось до семи.

"Мы смогли сдержать вспышку здесь, потому что мы обнаружили и устранили "подводные" инфекции и изолировали их носителей. Собственно, в этом и заключается отличие",- подчеркнул участник проекта Андреа Кришанти.

По словах ученых, изоляция бессимптомных инфицированных необходима для того, чтобы иметь возможность контролировать распространение вируса, и минимизировать осложнения заболевания.

Стоить отметить, что коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. На данный момент зафиксировано 41 случай, из них 25 инфицированных – жители Черновицкой области, 11 проживают в одном селе.

Жертвами коронавируса COVID-19 уже стали 3 украинца.

Также, 20 марта, Владимир Зеленский объявил о том, что в Украине появился первый официально выздоровевший от коронавируса пациент. Им оказался мужчина из Черновцов, чей повторный тест на СOVID-19 показал отрицательный результат.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как сейчас обстоят дела с коронавирусом: "Не только ограбят, но и...".

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