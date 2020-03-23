Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России Владимир Жириновский раскрыл свой безумный план по захвату Украины
Так, по его словам России необходимо было бы применить крымский сценарий к Киеву и всей Украине в целом.
Своими безумными фантазиями Жириновский поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.
Одиозный лидер ЛДПР огорчился из-за того, что Россия не прибегла к таким мерам в 2014 году, и заявил, что это якобы открыло путь к приближению Третьей мировой войны.
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"Если бы мы долбанули Киев, как Крым, все - сценарий Третьей мировой войны был бы подорван, сценарий, чтобы Украина воевала! Если бы мы ее схлопнули, как Крым, все - войны бы не было! Сейчас была бы другая ситуация", - выразил полную уверенность скандальный российский депутат.
Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.
По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.