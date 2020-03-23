Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России Владимир Жириновский раскрыл свой безумный план по захвату Украины

Так, по его словам России необходимо было бы применить крымский сценарий к Киеву и всей Украине в целом.

Своими безумными фантазиями Жириновский поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Одиозный лидер ЛДПР огорчился из-за того, что Россия не прибегла к таким мерам в 2014 году, и заявил, что это якобы открыло путь к приближению Третьей мировой войны.

"Если бы мы долбанули Киев, как Крым, все - сценарий Третьей мировой войны был бы подорван, сценарий, чтобы Украина воевала! Если бы мы ее схлопнули, как Крым, все - войны бы не было! Сейчас была бы другая ситуация", - выразил полную уверенность скандальный российский депутат.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.