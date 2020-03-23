Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России Владимир Жириновский раскрыл свой безумный план по захвату Украины

Так, по его словам России необходимо было бы применить крымский сценарий к Киеву и всей Украине в целом.

Своими безумными фантазиями Жириновский поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Владимир Жириновский

Одиозный лидер ЛДПР огорчился из-за того, что Россия не прибегла к таким мерам в 2014 году, и заявил, что это якобы открыло путь к приближению Третьей мировой войны.

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"Если бы мы долбанули Киев, как Крым, все - сценарий Третьей мировой войны был бы подорван, сценарий, чтобы Украина воевала! Если бы мы ее схлопнули, как Крым, все - войны бы не было! Сейчас была бы другая ситуация", - выразил полную уверенность скандальный российский депутат.

Владимир Жириновский

Также ранее сообщалось, что скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина обязательно войдет в состав Российской Федерации.

Более того, депутат нелегитимной Государственной думы добавил, что украинцы якобы давно сами мечтают об этом.

По его словам, украинцы якобы устали от того, что творится в Украине и им очень нужна помощь РФ, поэтому каждый будет рад, когда "воссоединятся русский и украинский народ".

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.