В Кремле де-факто сообщили об уходе Владимира Путина с поста президента, а его преемником станет мэр Москвы Сергей Собянин



Такое мнение озвучил историк Сергей Климовский в блоге на "Обозреватель".

К таким выводам он пришел после заявлений "неформальных каналов связи Кремля с населением РФ".



"В один день – второго апреля самоизолированный Путин и диверсант-реконструктор Гиркин выступили с обращениями к россиянам. Гиркин заявил, что Путину уже "клеят ласты" и главными становятся мэр Москвы Собянин и Шойгу. Произнёс уверенно, но без энтузиазма", - отметил историк.

Также он припомнил и слова российского политического аналитика и историка Валерия Соловья.

"На следующий день профессор Соловей со свойственной ему твёрдостью тоже объявил: Собянин становится главным, но о Шойгу не сказал ни слова. Профессор был не столь категоричен, как Гиркин, и лишь проинформировал, что Собянину обещан пост главы Госсовета, если он справится с вирусом в Москве", - отметил он.



По его словам, такие заявления свидетельствуют о начале ухода Путина.

"2-3 апреля Кремль по двум своим неформальным каналам связи с населением РФ и миром, каковыми являются Соловей и Гиркин, де-факто сообщил о начале ухода Путина и указал на Собянина, как на преемника. Естественный вопрос: это дезинформация или всё так и обстоит на самом деле, и запускается раскрутка мэра Москвы до уровня фигуры федерального масштаба", - отметил историк.

Ранее, бывший сокурсник президента РФ Юрий Швец заявил, что информация о болезни Владимира Путина – это спецоперация спецслужб.

Он утверждает, что благодаря таким действиям они пытаются передать власть в РФ другому человеку.

"В последнее время открытым текстом пишут, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Первоисточник этой информации бывший профессор МГИМО Валерий Соловей. Перед нами спецоперация российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику или преемникам", – заявил он.

Напомним, в России рассказали о внезапном решении Путина: «Уходит в отставку «великим лидером».

Как сообщала Politeka, Путин слил миру государственную тайну: «В СССР за такое бы ликвидировали».

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