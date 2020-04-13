Космический телескоп High-Resolution Coronal Imager отправил полученные результаты, касающиеся изучения необычной звезды

Аппарат провел успешно свою третью миссию, благодаря которой есть кадры и данные о мелкомасштабных структурах солнечной короны, а в частности ее магнитных петель.

По информации ученых, ранее некоторые части солнечной атмосферы выглядели темными и пустыми, но теперь, благодаря миссии, удалось установить интересные детали.

Новые изображения из аппарата показали тонкие магнитные петли шириной около 500 километров, которые заполнены горячей плазмой и пронизывающие корону Солнца, пишет The Astrophysical Journal.

Корональные петли могут достигать нескольких тысяч километров. Они образуют один из основных строительных "блоков" внешних слоев атмосферы звезды. Петли есть, как на спокойном Солнце, так и в активных его областях.

Напомним, магнитные бури атакуют украинцев только в один день, однако испытание будет достаточно серьезным.

Так, магнитные бури ударят 15 апреля. В этот день ожидается сильный геомагнитный шторм. После этого прогнозируют, что уровень влияния на Землю увеличится. Но критической назвать ее нельзя.

Однако, метеозависимые украинцы могут чувствовать себя не очень хорошо.

Медики рекомендуют в такие дни хорошо выспаться.

Ранее сообщалось, что космический телескоп НАСА/ЕКА «Хаббл» запечатлил «последний вздох» звезды, подобной нашему Солнцу.

Снимки смерти звезды, чей размер вполне сопоставим с нашим Солнцем, были сделаны в начале сентября.

После своей гибели звезда превратилась в красивейшую планетарную туманность OH 231.8+04.2, которую ученые NASA из-за высокого содержания серы прозвали «Тухлым яйцом».

Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

Как сообщала Politeka, врачи рассказали, что происходит с организмом при перепадах погоды.

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