Это слишком даже для него

Владимир Жириновский разразился оскорблениями и угрозами после просмотра трейлера нового фильма о войне в Украине

Российские пропагандисты не могли обойти стороной громкую премьеру украинской патриотической комедии «Наши котики». Так, скандальная ведущая Ольга Скабеева посвятила фильму отдельный сегмент своей передачи «60 минут» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Что нам делать с Украиной, если она сейчас такая?», - трагическим голосом поинтересовалась пропагандистка, после чего на экране появился трейлер комедии.

Стоит отметить, что в фильме с иронией показаны события 2014 года на Донбассе. Главные герои – профессиональные военные, парамедики, журналисты и добровольцы – на кадрах трейлера рассказывают, почему отправились защищать Украину от российской агрессии.

Первым по окончании трейлера не выдержал скандальный российский политик Владимир Жириновский. Он вскочил со своего места, начал метаться по студии, размахивая руками и выкрикивая угрозы в адрес украинцев.

«Их всех уничтожим! Всех! Напалмом спалить всех, б**ть! Чтоб ни Киева не было, ни Львова – ничего не было!», - грозится политик.

Стоит отметить, что такая неадекватная реакция не могла не порадовать украинцев.

Комедия «Наши котики» вышла на большой экран 30 января. Над фильмом работали украинская, американская и канадская кинокомпании при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по вопросам кино. В центре сюжета колоритная четверка добровольцев – инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов, которые решают отправиться на Донбасс. К ним присоединяется журналистка, у которой есть свое секретное задание.

До этого мы писали, что Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем.

Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1", он решил переделать мир и вернуть границы СССР.

Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира. Который состоит в изменении границ и финансовой системы. Ко всему прочему, Жириновский посоветовал президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы "на троих поделить мир".

Кароче тільки зараз сходив на Наші Котики / Lethal Kittens. Що я вам скажу... Йдіть поки вони в прокаті! Дуже дуже ок! Gepostet von Roman Sinicyn am Freitag, 7. Februar 2020

Напомним, одиозный Жириновский предложил Путину восстановить СССР.

Как сообщала Politeka, Жириновский унизил Киву после скандала с перепиской, нардеп не сдержался.

Также Politeka писала, что Кива после рукоблудства в Раде кинулся искать утешения у Жириновского.