На смену Владимиру Путину в Кремль может прийти целое "политбюро"

Об этом в эфире Ukrlife.TV рассказал политический эксперт и политолог Виктор Небоженко, передает Politeka.net.

В частности, он предположил, что на смену российскому президенту Владимиру Путину может прийти не один человек, и для "замены" как раз пришло время.

Политолог предположил, что после конца эпохи Владимира Путина Российской Федерацией будет руководить определенное "политбюро", в состав которого войдут военные, политики и демагоги для общения с населением.

"…придет не новый Путин и не анти-Путин. А в России уже несколько столетий, несмотря на то, что там была империя, Советский Союз,… есть некий технологический ритм – режим личной власти вождя сменяется коллективным руководством. Вот сейчас подошло это время", – озвучил политический эксперт свой прогноз.

Ранее политолог Андрей Пионтковский раскрыл главную опасность для Владимира Путина. По его словам, из-за карантина он рискует потерять влияние среди элит.

"Наиболее опасно для Путина, как всегда в авторитарных режимах, - потеря влияния в элитах, в верхушке. То, что диктатор передает ответственность – это для него всегда опасно", - заявил эксперт.

В то же время политолог уверен, что для России, как и Украины, самое сложное еще впереди.

"Мы увидели, что в России нет государства, а весь этот фасад путинской вертикали – это громадная потемкинская деревня. Украина и Россия – это постсоветское порождение. Обе страны еще не столкнулись с настоящими масштабами эпидемии - и несостоятельность системы медицины еще скажется ", - предупредил Пионтковский.

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