Россияне высмеяли планы Владимира Путина на эту Пасху, которая пройдет в карантине
В этом году людям не рекомендуют посещать богослужения в церкви даже на Пасху из-за разгула смертоносного китайского вируса. Не исключением стал и российский президент, который несмотря на прошлое в КГБ любит ежегодно демонстративно отправляться на Пасху в церковь. Как сообщает Politeka.net, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что будет делать президент РФ в этом году. Его цитатой поделился в Твиттер журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«В храм Путин не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», - сообщил Песков.
Россияне тут же принялись с иронией обсуждать планы Путина.
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«Круг пусть мелом очертит...вокруг себя», «Нечисти в храме не место», «В каком свитере будет?», «Pu - 94й элемент в таблице Менделеева. Злобный, смертоносный, редкий и очень дорогой. Его прообраз сейчас в бункере», «А видосик то хоть какой запилят со свечкой в часовенке? А то последнее время его показывают только сидящим на стуле ( может привязали?) и похоже в одном пинджаке. Странно как то это все.)», - пишут в соцсети.
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