Президент страны-агрессора Владимир Путин умудрился оконфузиться даже на Пасху

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало видеообращение, которое было записано в личном бункере Владимира Путина.

Отметим, что "личным бункером" пользователи прозвали кабинет Владимира Путина в резиденции под Москвой, где ему создали условия для самоизоляции.

Пафосное видеопоздравление, на котором Владимир Путин сидит в неприличной позе, раскинув ноги, опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов в своем микроблоге Twitter.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы»: Путин из дома поздравил россиян с Пасхой, - сказано в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что у Путина очень уютный личный бункер.

"Громче всех кричат "Воскресе" правнуки тех, кто 2000 лет назад вопил: "Распни!", "Из дома или из бункера?", "В куртке сидит только гопота", "Барин холопов поздравляет, развалившись в кресле", "Горячие поздравления от пахана всея руси", "А ну-ка ну-ка .. Что там за кофта на Путине? Сколько стоит?", "Уютно в бункере", "А он, в КГБ когда служил, тоже верующим был?", "Вальяжно развалившись у камина...", - написали они в комментариях.

«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы»: Путин из дома поздравил россиян с Пасхой pic.twitter.com/I7aF6aejLB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 19, 2020

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.

"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на пост и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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