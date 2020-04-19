Президент страны-агрессора Владимир Путин умудрился оконфузиться даже на Пасху
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стало видеообращение, которое было записано в личном бункере Владимира Путина.
Любительница Путина завесила столицу позорными билбордами, фото: "Явное лизоблюдство"
Украинцев оставят без субсидий, правила резко меняются уже с 1 мая: кто в зоне риска
Ядовитый смог в трех областях, заявление Зеленского о дефолте и крах доллара - главное за ночь
Наташа Королева с Николаевым оторвалась на вечеринке у Валерии, видео: "А как же Тарзан?"
Отметим, что "личным бункером" пользователи прозвали кабинет Владимира Путина в резиденции под Москвой, где ему создали условия для самоизоляции.
Пафосное видеопоздравление, на котором Владимир Путин сидит в неприличной позе, раскинув ноги, опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов в своем микроблоге Twitter.
«У нас в народе говорят: на Бога надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова всё-таки так и хочется сказать: всё будет хорошо с Божьей помощью. С праздником вас. Будьте счастливы и здоровы»: Путин из дома поздравил россиян с Пасхой, - сказано в публикации.
Пользователи гневно отреагировали на публикацию и отметили, что у Путина очень уютный личный бункер.
"Громче всех кричат "Воскресе" правнуки тех, кто 2000 лет назад вопил: "Распни!", "Из дома или из бункера?", "В куртке сидит только гопота", "Барин холопов поздравляет, развалившись в кресле", "Горячие поздравления от пахана всея руси", "А ну-ка ну-ка .. Что там за кофта на Путине? Сколько стоит?", "Уютно в бункере", "А он, в КГБ когда служил, тоже верующим был?", "Вальяжно развалившись у камина...", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин вышел на связь из бункера и опозорился. Лидер Кремля взбесил россиян словами о том, как власть якобы готовится противостоять вирусу.
"Путин - о подготовке к пику эпидемии: Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами России. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера", - сказано в публикации.
Пользователи с юмором отреагировали на пост и предположили, что если Путин будет и дальше умничать, то его соратники могут навсегда закрыть двери в бункер.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.