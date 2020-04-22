Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель имели разговор относительно Украины
Телефонный разговор между ними состоялся в среду, 22 апреля.
На сайте президента страны-агрессора отметили, что большая часть переговоров был посвящен войне на Донбассе.
"Подробно рассмотрена проблематика урегулирования конфликта в Украине. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", – сказано в сообщении Кремля.
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Также у Путина заявили, что стороны якобы обсудили выполнение Украиной обязательств по политическим аспектам урегулирования ситуации на востоке, включая законодательное закрепление "особого статуса Донбасса".
Также Меркель и Путин затронули вопрос борьбы с пандемией в мире.
Кроме того, в разговоре затронули ситуацию в Сирии и Ливии, а также падение нефти.
Напомним, Зеленский срочно созвонился с Меркель, известны детали: новая встреча с Путиным.
Как сообщала Politeka, Путин открыто заговорил о восстановлении советской империи: "Мы-то этого хотим".
Также Politeka писала, что переговоры Зеленского и Путина: украинцев поразили новым планом, что будет с "нормандской встречей".