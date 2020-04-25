Продюсер Иосиф Пригожин сообщил он тяжелой утрате

Как передает Politeka.net, свои соболезнование он выразил на страничке в Instagram.



"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он.

Юлия Ларионова была медиаменеджером и главным редактором "Русского радио".По предварительным данным, которые появились в росСМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Она боролась с болезнью более семи лет. Но официального подтверждения этого пока нет.

Ранее певица София Ротару рассказала о своей тяжелой утрате.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок своей мамы Александры Ивановны.

На фото она запечатлена сидя за столом рядом с букетом пионов. Женщине 17 апреля 2020 года исполнилось бы сто лет.

Ротару призналась, что ей не хватает мамы.

«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память», - написала певица.

Отметим, что пост Ротару не оставил равнодушной российскую примадонну Аллу Пугачеву. «🙏 🙏 🙏», - оставила она в комментариях.

Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.



