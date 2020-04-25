Продюсер Иосиф Пригожин сообщил он тяжелой утрате
Как передает Politeka.net, свои соболезнование он выразил на страничке в Instagram.
"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", - сообщил он.
Юлия Ларионова была медиаменеджером и главным редактором "Русского радио".По предварительным данным, которые появились в росСМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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Она боролась с болезнью более семи лет. Но официального подтверждения этого пока нет.
Ранее певица София Ротару рассказала о своей тяжелой утрате.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок своей мамы Александры Ивановны.
На фото она запечатлена сидя за столом рядом с букетом пионов. Женщине 17 апреля 2020 года исполнилось бы сто лет.
Ротару призналась, что ей не хватает мамы.
«Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе. Светлая память», - написала певица.
Отметим, что пост Ротару не оставил равнодушной российскую примадонну Аллу Пугачеву. «🙏 🙏 🙏», - оставила она в комментариях.
Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."
Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.
Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.