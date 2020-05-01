Российский президент Владимир Путин вновь оконфузился перед камерой

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз конфуз произошел во время общения Владимира Путина с активистами из "Мы с вами".

Как выяснилось, Владимир Путин разразился "угрозами" в прямом эфире и пообещал активистам взять участие в акции на 9 мая, во время которой он якобы выйдет на балкон, чтобы "поддержать ветеранов".

На курьезный момент обратил внимание блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Путин пообещал "выйти на балкон" 9 мая и присоединиться к акции в честь "Дня победы". Осталось 9 дней, чтобы ФСБ успело выкопать и оборудовать в бункере Путина балкон, а под ним прокопать траншею для декораций "проход благодарных дедам россиян под балконом Путина", - пошутил он в своем Facebook.

"Врет он вам. Врет. Думать ему давно нечем. И бессмертный полк это про советский народ, к которому он не имеет никакого отношения, а не про россиян", "Форма участия его любая устраивает, даже на палке с плакатом", "Кто это? И где флаги? А ещё, очень скоро, увидим, как эти дети, будут орать, где им заработать и почему в стране голод?", "Балкон? В бункере?", "Или разлить на балконе маслица", "Ох прав был Борис Ефимович, ой как прав", "Балконокопательные войска, настал вас час", - с юмором отреагировали пользователи на "угрозы" Путина.

Ранее мы рассказывали о конфузе, который произошел с Михаилом Мишустиным во время онлайн-совещания.

В частности, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как премьер России Михаил Мишустин во время совещания засыпает во время речи Владимира Путина.

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", - сказано в подписи к курьезному видео.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и задались вопросом, почему Мишустин не рыдает во время выступления Путина, поскольку "его нельзя не слушать без слез". Некоторые заговорили о "проклятии", которое пресследует российских премьеров.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.