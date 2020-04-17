На 9 мая в Харькове Геннадий Кернес планировал провести шествие, аналогичное российскому «Бессмертному полку», но из-за карантина решил ограничиться «флешмобом на балконах». А Социологическая группа «Рейтинг» 15 апреля опубликовала результаты опроса населения регионов Украины об отношении к местной власти.

Отвечают ли инициативы харьковского мэра запросам электората, как он их использует в подготовке к будущим местным выборам и какой сигнал посылает своим заявлением центральной власти – в материале Аналитического центра «Обсерватория демократии».

Итало-российский сценарий: «Бессмертный полк» на балконах

13 апреля мэр Харькова в своём Telegram-канале опубликовал большой пост неоднозначного содержания: сообщил, что в свете приближающегося 75-летия Победы над нацизмом городская власть планировала провести массовое шествие «Полк Бессмерной Победы» в честь предков-освободителей и масштабный праздничный концерт. Но карантин, наверное, помешает, так что ничего этого не будет. А так как мэрия от идеи не отказывается, то пусть благодарные за Победу харьковчане распечатают портреты своих предков и 9 мая в полдень выйдут с ними на балконы и почтят память освободителей минутой молчания. В конце мэр добавил, что, если до 9 мая карантин завершится и запрет на массовые мероприятия снимут, шествие обязательно состоится, а слова благодарности героическим прадедам и живым ветеранам от Харькова услышит вся Украина.

Неоднозначность инициативы Кернеса состоит в том, что, с одной стороны, вроде бы действительно, значимая дата – 75 лет Победы мирового сообщества над нацизмом, и память предков, внёсших в неё вклад, почтить надо, - достойное дело. Но с другой стороны, предложенное Кернесом название «Полк Бессмертной Победы» прямо ассоциируется с ежегодными акциями «Бессмертный Полк», проводимыми в России и координируемыми на государственном уровне в рамках идеологической «обработки» населения. Именно отождествление с российскими акциями вызывало в прошлые годы резко негативное восприятие со стороны «промайданных» политсил тех попыток массовых шествий с портретами предков-участников войны, которые предпринимались в разных городах Украины. Наблюдалось такое и в Харькове.

«Одним выстрелом – двух зайцев»

Но Кернес сознательно придал названию инициированной им акции максимальное сходство с российским «Бессмертным полком», тем самым сразу же вызвав волну негодования и сарказма в среде харьковской «промайданной» общественности. Посыпались привычные обвинения в адрес градоначальника в «победобесии», пособничестве «сепарам», «ватничестве», «зраде» и так далее.

Однако даже самые ярые идеологические оппоненты Кернеса в недальновидности или глупости презентованного плана обвинять мэра не стали. И это не случайно: идея провести шествие, а особенно подача информации об этом (в форме «хотели, но коронавирус помешал, так что мы – за, но шествия не будет, просто флешмоб на балконах») наглядно демонстрирует, что харьковский мэр – мастер в реализации принципа «одним выстрелом – двух зайцев». В данном случае в роли «зайцев» выступили как большинство харьковского электората, имеющее, как известно, постсоветски-ностальгические ориентиры, так и центральная украинская власть. Кернес в очередной раз успешно «засеял» своё электоральное поле, заодно продемонстрировав слабеющей в «неравной» борьбе с коронавирусом и надвигающимся экономическим кризисом центральной власти свою политическую субъектность и «особую» позицию.

Реакция электората на инициативу Кернеса и её причины

То, что большая часть харьковского электората «на ура» воспримет инициативу проведения марша в честь Победы, у городской власти, очевидно, сомнений не вызывает. Давно известно, что в городе и области «молчаливое большинство» населения исповедует постсоветскую систему политических ценностей, а никак не проевропейскую. Для этого «большинства» идея «былого величия» и ощущение причастности к ней имеет существенное значение.

Не случайно опросы пользователей, проведенные некоторыми харьковскими Telegram-каналами после публикации Кернесом своего поста, показали преимущественно поддержку его идеи выйти с портретами предков 9 мая на балконы и почтить их память минутой молчания. И это ещё при том, что выборка была нерепрезентативной, - не учтено мнение пожилых граждан, доля которых среди пользователей Telegram (а значит, и среди проголосовавших) существенно ниже, чем в разрезе всего электората Харькова.

Источники: Telegram-каналы «Харьков-News», «TRUE.xa», «Социология | Харьков»

Как показал результат опросов в трёх разных каналах, большинство проголосовавших поддерживают идею Кернеса: в «Харьков-News» таких оказалось 66%, в «TRUE.xa» - 65%, а в «Социология | Харьков» - 51%. Причём, в двух последних вопрос был поставлен не просто об одобрении инициативы, а о прямом в ней участии.

Предложенный Кернесом флешмоб – это «мягкий вариант» его первоначальной инициативы шествия с портретами (карантин помешал). Весьма вероятно, что и это шествие, если бы оно проводилось, большая часть электората одобрила бы. И дело не столько в уважении подвига предков, – для этого собираться и ходить с портретами не обязательно, достаточно почтить их в семейном кругу, принести цветы на их могилы или на Мемориал.

Смысл таких шествий – в создании чувства общности и причастности к чему-то великому, что для «подданнического» сознания электората выступает отличной стимуляцией. А для политика, который эту тему инициирует – это возможность некоего отождествления с идеей величия в глазах восприимчивых к ней граждан, а значит – наиболее лёгкий путь зарабатывания имиджевых дивидендов. Очевидно, что поднял тему шествия Кернес не случайно, а с прицелом на будущие местные выборы, чтобы «укрепить» свои позиции на электоральном поле в качестве борца за греющие каждую «постсоветскую» душу идеи и ценности.

Отношение к Кернесу и степень готовности голосовать за его партию

В «Шестом всеукраинском муниципальном опросе», опубликованном 15 апреля Социологической группой «Рейтинг», приведены результаты, показывающие отношение харьковского электората непосредственно к деятельности мэра Харькова и его партии, с которой, он пойдёт на местные выборы.

Как видим, результаты опросов Telegram-каналов подтверждаются – харьковский электорат в большинстве поддерживает своего «лучшего мэра»: 49% считает, что его надо переизбрать на новый срок. И лишь 8% хочет, чтобы он немедленно покинул свой пост. В преимущественно позитивном отношении к городскому главе Харьков – в Топ-5 списка (на четвёртом месте среди всех областных центров).

По отношению к «партии мэра» ситуация в разрезе Украины не сильно отличается – Харьков снова в Топ-5 позитивных намерений проголосовать за ту партию, которую возглавляет мэр. Но конкретно для Геннадия Кернеса «расклад» показывает, что, при сохранении отображённых в опросе результатов, получить в горсовете монобольшинство на будущих выборах не удастся: только 26% опрошенных готовы проголосовать за его партию. А вот «не определившихся» - тех, кто «скорее проголосует», «скорее не проголосует» или кому «сложно ответить» - довольно много: в совокупности 50 %. Именно на них, а особенно на тех, кто «скорее проголосует» (25%) и направлены завлекающие «оригинальными» инициативами предвыборные усилия харьковского главы.

Получается, что, если выборы состоялись бы в ближайшее время, Кернес получил бы пост главы города уже в 1-м туре. А с горсоветом сложнее: почти половина позитивно относящихся к мэру выбирать депутатов от его партии не хотят или сомневаются. А значит, отдадут голоса за более-менее близких «по духу» конкурентов, - скорее всего, «Оппозиционную платформу-За жизнь» или «Слугу народа». Именно «потенциальных перебежчиков», тяготеющих к «ОПЗЖ», Кернес и планирует вернуть «на путь истинный» своими демонстрациями приверженности постсоветским ценностям.

Эксплуатация электорального раскола

Кернес в своей борьбе за электорат, обострившейся с приближением местных выборов, постоянно эксплуатирует постсоветские ценности. Стоит вспомнить его навязчивую идею с переименованием проспекта Григоренко в маршала Жукова (которую он не оставил до сих пор и вряд ли откажется от неё в будущем), «защиту» памятника Ленину в 2014-м, противодействие «декоммунизации» названий районов Харькова в 2016-м.

Как в упомянутых кейсах, так и сейчас, с идеей проведения шествия 9 мая, Кернес эксплуатирует проблему интерпретации исторического наследия, которая выступает одним из предметов электорального идеологического раскола как харьковского, так и всеукраинского масштаба. В недавнем прошлом эта проблема была частью иноформационной украинско-российской войны, а в самой России выступает «краеугольным камнем» государственной пропаганды. Шествия «Бессмерного полка» там каждый год проводятся 9 мая с целью укрепления в сознании граждан идеологии «русского мира», которая по сути является неоимперской, основываясь на идее возрождения «былого величия России» и возвращения «заблудших» соседних народов под её «крыло».

Вряд ли Кернес и его пиар-команда не понимают опасности для украинской государственности инициатив дублирования путинских пропагандистских мероприятий и культивирования идей, имеющих источником российский «неоимпериализм». Почему в таком случае харьковский мэр идёт на активное использование подобной тактики? Ответ не только в желании повысить популярность у харьковского электората и заработать таким образом «очки» перед местными выборами. Тем более, что электорат, хотя и медленно, со сменой поколений, вполне поддаётся гражданскому воспитанию, если этим, конечно, целенаправленно заниматься.

Демарш Кернеса – «барометр» центробежных тенденций для ЗеКоманды

Как показывает политический бекграунд Кернеса, пики его активности в эксплуатации электоральных расколов всегда совпадали с серьёзными политическими кризисами центральной украинской власти и сопровождающей их центробежной динамикой публичной политики. Стоит только вспомнить кризис 2014 года, в ответ на который Кернес выступил участником и организатором регионального сепаратистского съезда, сопровождая свою «демонстрацию» месседжем о существовании «особой харьковской власти».

Это его привычная тактика, которую он реализует и сейчас. В ситуации, когда центральная власть смещает фокус внимания на проблемы преодоления угрозы эпидемии и возможного экономического кризиса, а контроль над регионами слабеет, он спешит продемонстрировать Киеву, «кто в Харькове хозяин» и с кем надо считаться. А эксплуатацию «пророссийских» тем использует как угрозу, что может быть реализована, если его месседж не будет услышан.

Нынешнее заявление Кернеса о желании провести шествие «Полка Бессмерной Победы», в совокупности с недавними демонстрациями «особой позиции» по вопросам введения карантина – однозначный сигнал центральной власти, что не всё так гладко в регионах и, вероятно, начинают «раскручиваться» центробежные силы. По поведению харьковского градоначальника правящая политсила может смело сверять степень прочности своих позиций на местах, в этом вопросе он выступает своеобразным «барометром».

И сейчас «барометр» показывает, что для харьковской ЗеКоманды политический расклад в регионе становится всё менее благоприятным. Губернатор Кучер испытывает существенные трудности в попытках установить контроль над местной «политэлитой». А выбранные летом ЗеДепутаты довольно вяло реагируют на потребности электората и слабо себя проявляют в актуальном «карантинном» кейсе (в частности, в помощи местному населению, на которую есть значительный электоральный запрос).

Резюме

В совокупности, слабость харьковской ЗеКоманды и активные «демарши» Кернеса, отвечающие архаичным запросам его электората, могут сильно отразится на ходе и результатах будущей избирательной кампании в органы месной власти. Сценарий промежуточных мартовских выборов в 179 округе Харьковщины, с оглушительным провалом слабого Зе-кандидата и триумфальной победой узнаваемого и понятного для местного населения политика «из бывших», имеет большую вероятность повториться.

Разочарование электората выбранными летом «ноунеймами» и неспособностью правящей политсилы изменить систему «снимает» протестный запрос, приведший ЗеКоманду к власти. Точнее, трансформирует «протест» против старой заскорузлой системы в сопротивление «хаотичному реформаторству» и неуверенности, усиленной угрозами эпидемии и ожиданием экономического кризиса. А ситуация неуверенности возвращает запрос на стабильность и ожидание получить от политика что-то «фундаментальное», например, ощущение причастности к «великому делу» победоносных «дедов». Кернес пытается утвердиться в глазах электората в образе «борца с хаосом» и отождествиться с фундаментальной фигурой «героического предка».

Геннадий Кернес, как опытный политик, улавливает изменения электоральных настроений и политических раскладов. Поэтому со своим «Полком Победы» и «поражает» сразу две цели: с одной стороны, отвечает на архаичный запрос электората, а с другой – демонстрирует ЗеКоманде свою субъектность и слабость оппонента. Так он готовится к будущим местным выборам, и все его весенние «демарши» - это часть предвыборной кампании, которую, в отличие от местной ЗеКоманды, он уже активно разворачивает.

Аналитический центр «Обсерватория демократии».

Материал подготовлен в рамках проекта «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», который реализуется при финансовой поддержке Национального фонда в поддержку демократии (NED). Содержание публикации не обязательно отражает точку зрения NED и является предметом исключительной ответственности Аналитического центра «Обсерватория демократии».