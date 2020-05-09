Президент Беларуси Александр Лукашенко пафосно оправдался за проведение парада во время эпидемии

Об этом пишет Politeka.net. Российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула", поделился видеозаписью речи белорусского лидера в Twitter (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

Пока во всем мире отменяют массовые мероприятия из-за эпидемии китайского вируса, Александр Лукашенко решил провести парад 9 мая. По словам президента, белорусы просто не могут поступить иначе.

"Даже мысль изменить традициям для нас недопустима. Но в этом обезумевшем мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески. Не торопитесь делать выводы, а тем более - осуждать нас, наследников победы - белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы поступили бы так же", - заявил он во время своей речи.

Лукашенко: Даже мысль изменить традициям для нас недопустима. Но в этом обезумевшем мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Не торопитесь делать выводы и осуждать нас, наследников победы - белорусов. Мы просто не могли иначе pic.twitter.com/trFlygbMpT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Пользователи сети осудили действия и слова Александра Лукашенко. Многие упрекнули президента в лицемерии и двойных стандартах:

"Помнится, совсем недавно Лукашенко говорил о ВОВ : это не наша война. А. победа тогда с какой стати его?"; "Удивительно! В "потерявшем берега обезумевшем мире" Лукашенко обрёл себя. Теперь 9 мая "не наши войны" стали своими..."; "Результат и так ясен:

"Они старенькие, у них гипертония, ВСД и ИБС, сахарный диабет, холестирин,артрит и артроз. Они не от коронавируса поумирали, нет."; "Опять мы за ценой не постоим?"; "И тут ввинтил осуждение((( Эх, Рыгорыч... Аукнется желание усидеть сразу на нескольких стульях".

Напомним, Лукашенко переплюнул Путина с новой безумной затеей в разгар эпидемии: "как бы это пафосно ни звучало...".

Как сообщала Politeka, осмелевший Лукашенко в разгар эпидемии преподал Путину урок патриотизма.

Также Politeka писала, что Лукашенко оправдал вторжение на Донбасс: "Украина сама дала повод".